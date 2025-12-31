Aumenta el precio de las naftas por la actualización parcial de impuestos a los combustibles

En los próximos días se espera un nuevo aumento en los precios de las naftas, luego de que el gobierno nacional dispusiera este miércoles una actualización parcial de los impuestos a los combustibles correspondiente a enero.
La suba del impuesto a los combustibles tendrá impacto directo en los surtidores. El Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, también establece que el tramo restante del ajuste pendiente se aplicará en febrero.
El incremento de los montos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono derivará en un aumento estimado de entre $1,1 y $1,2 por litro para la nafta premium, mientras que el gasoil registrará una suba promedio de alrededor de $1,1 por litro.
El ajuste rige en todo el país, aunque contempla un esquema diferencial para el gasoil destinado a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como para los distritos de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y Malargüe, en Mendoza.
Actualizaciones de los combustibles pendientes de 2024
En el decreto, el Poder Ejecutivo determinó que los efectos de los incrementos remanentes de los impuestos correspondientes al año calendario 2024 y al primer, segundo y tercer trimestre de 2025, aplicables a las naftas sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, no se trasladen de manera plena en enero, sino que se difieran para febrero.
En ese sentido, el texto oficial justificó la medida al señalar que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.
De este modo, el gobierno de Javier Milei continúa con la estrategia de desdoblar y postergar la aplicación total de los incrementos impositivos sobre los combustibles, con el objetivo de moderar el impacto en los precios de los surtidores y, en consecuencia, en la inflación.
Fuentes: Boletín Oficial y Agencia NA