Aumenta el precio de las naftas por la actualización parcial de impuestos a los combustibles

Para enero y febrero ya están confirmados aumentos en el precio de las naftas y el resto de los combustibles.

El ajuste rige en todo el país, aunque contempla un esquema diferencial para el gasoil destinado a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como para los distritos de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y Malargüe, en Mendoza.

Actualizaciones de los combustibles pendientes de 2024

En el decreto, el Poder Ejecutivo determinó que los efectos de los incrementos remanentes de los impuestos correspondientes al año calendario 2024 y al primer, segundo y tercer trimestre de 2025, aplicables a las naftas sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, no se trasladen de manera plena en enero, sino que se difieran para febrero.

En ese sentido, el texto oficial justificó la medida al señalar que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

De este modo, el gobierno de Javier Milei continúa con la estrategia de desdoblar y postergar la aplicación total de los incrementos impositivos sobre los combustibles, con el objetivo de moderar el impacto en los precios de los surtidores y, en consecuencia, en la inflación.

Fuentes: Boletín Oficial y Agencia NA