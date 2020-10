Un beneficiario de AUH cobrará por AUH octubre 2020 $3.540, según lo determinó la ANSES con el aumento al que se llegó en septiembre, establecido en 7,5%. Esa cifra se mantendrá hasta diciembre, fecha en la que será anunciado cómo seguirá el pago de AUH en 2021. De los $3540, un beneficiario de AUH recibe en mano el 80%, dado que el resto es pagado de manera acumulada, de una vez en diciembre, ante la entrega de la Libreta AUH.

A ese monto de AUH octubre 2020 se le puede sumar lo correspondiente a la Tarjeta Alimentaria, si es que cumple con los requisitos. En caso de que le corresponda pero no la cobró en los últimos meses, se cobra de manera retroactiva desde el otorgamiento del beneficio.

No habrá IFE 4 con el pago de AUH. Así, en octubre el titular de la Asignación Universal por Hijo no cobrará los $10.000 del bono, al igual que en septiembre. Se espera por una definición y el anuncio de la ANSES sobre la decisión respecto de la continuidad o no del instituto de emergencia.

AUH octubre 2020: monto con o sin IFE

El calendario de pago de ANSES para la Asignación Universal por Hijo en octubre comienza hoy, jueves 8 de octubre, con el pago a los beneficiarios con DNI terminado en 0. Seguirá en razón de una terminación de DNI por día hábil (el lunes 12 de octubre es feriado).

Cada beneficiario de AUH cobrará en octubre $3.540 menos el 20% que se retiene para pagarse a fin de año con la presentación de la Libreta AUH. Es decir que en la cuenta bancaria tendrá depositados $2.832.

Los $10.000 extra en concepto de bono IFE no serán percibidos, al menos por ahora.

Tarjeta alimentaria

El cronograma de carga de saldo de octubre de la tarjeta alimentaria no ha sido oficializado por el Ministerio de Desarrollo Social para aquellos AUH y AUE que no tienen el plástico de la misma. Para los que sí lo tienen, la fecha es el viernes 16 de octubre. Ese día tendrán acreditados los $4.000 o $6.000 que les corresponden por el mes.

El cronograma de carga de saldo de la tarjeta alimentaria para el resto de los beneficiarios comenzaría el martes 13 de octubre con el depósito a AUH con DNI terminados en 0, 1 y 2.

Para consultar el padrón de la Tarjeta alimentaria para saber si cobrás o no en octubre se puede ingresar en https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/

AUH octubre 2020: cuándo cobro

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9

El calendario de pagos de la ANSES para AUE comienza un día después, el viernes 9 de octubre: