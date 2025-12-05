Adiós al plazo fijo: cuánta plata se gana depositando $400.000 a 60 días

Esto se gana al depositar $400.000 en un plazo fijo a dos meses

En caso de que una, o más personas quieran invertir $400.000 en un depósito a plazo fijo de 60 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen no más del 30% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $400.000 a 60 días en el Banco Nación que bajó su plazo fijo; siendo de 25% a 30 días y 60 días.

Plazo: 60 días

Capital: $400.000

Intereses ganados: $16.438,36

Monto total: $416.438,36

TNA: 25,00%

TEA: 27,76%

Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en el inicio de diciembre

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos: