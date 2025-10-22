A cuánto arranca el precio del dólar en el Banco Nación y en las otras entidades este miércoles 22 de octubre

Pero, ahora, en vísperas de las elecciones de medio término en todo el país, el dólar volvió a subir, logró igualar el récord e incluso, la multinacional financiera JP Morgan realizó un análisis en el que vislumbra tres posibles escenarios para después de las elecciones y todas implican un aumento en el precio de la moneda norteamericana.

dolar, precio del dolar

Precio del dólar en el Banco Nación y los demás bancos el miércoles 22 de octubre

Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 22 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.520

Banco ICBC: $1.520

Banco BBVA: $1.515

Banco Supervielle: $1.510

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.505

Banco Patagonia: $1.510

Banco Hipotecario: $1.515

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.519

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.515

Dolares (17)

A cuánto se podrá comprar el dólar en Mercado Pago

Mientras los bancos confirmaron que el precio del dólar estará en un promedio cercano a los $1.520, en Mercado Pago el precio arrancará a un valor muy superior, ya que se estará vendiendo a $1.592, según se puede ver desde la aplicación.

El precio del dólar blue el miércoles 22 de octubre

Las cuevas también confirmaron una subida en el precio del dólar y señalaron que su precio será de $1.545 en el inicio de las operaciones cambiarias de este miércoles 22 de octubre.