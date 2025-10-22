A cuánto arranca el precio del dólar en el Banco Nación y en las otras entidades este miércoles 22 de octubre

El dólar tuvo una nueva suba y a pocos días de las elecciones legislativas argentinas, la moneda norteamericana amenaza en alcanzar el precio más alto.
En los primeros días de la semana, el dólar oficial superó la barrera de los $1.500 e igualó el precio más alto que llegó a tener después de las elecciones legislativas de Buenos Aires del 7 de septiembre, en las que perdió La Libertad Avanza.
Sin embargo, en aquella oportunidad, la ayuda y el compromiso con Estados Unidos le permitió al gobierno de Javier Milei reducir el precio rápidamente y llevar el dólar a $1.350.
Pero, ahora, en vísperas de las elecciones de medio término en todo el país, el dólar volvió a subir, logró igualar el récord e incluso, la multinacional financiera JP Morgan realizó un análisis en el que vislumbra tres posibles escenarios para después de las elecciones y todas implican un aumento en el precio de la moneda norteamericana.
Precio del dólar en el Banco Nación y los demás bancos el miércoles 22 de octubre
Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 22 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, serán las siguientes:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.520
- Banco ICBC: $1.520
- Banco BBVA: $1.515
- Banco Supervielle: $1.510
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.505
- Banco Patagonia: $1.510
- Banco Hipotecario: $1.515
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.519
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.525
- Banco Piano: $1.515
A cuánto se podrá comprar el dólar en Mercado Pago
Mientras los bancos confirmaron que el precio del dólar estará en un promedio cercano a los $1.520, en Mercado Pago el precio arrancará a un valor muy superior, ya que se estará vendiendo a $1.592, según se puede ver desde la aplicación.
El precio del dólar blue el miércoles 22 de octubre
Las cuevas también confirmaron una subida en el precio del dólar y señalaron que su precio será de $1.545 en el inicio de las operaciones cambiarias de este miércoles 22 de octubre.