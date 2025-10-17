Cuidar el cuerpo, honrar el alma

El Dr. Pedro Daguerre, especialista en salud mamaria, brindará la charla médica “Detectar a tiempo, cuidar siempre”, orientada a la importancia de la prevención y los controles periódicos.

Jornada Concientización Amelié El Dr. Pedro Daguerre es médico ginecólogo y mastologo.

Luego, la Dra. Mónica Delsouc abordará el aspecto legal con la exposición “Tus derechos en salud mamaria”, ofreciendo herramientas claras sobre acceso a estudios, tratamientos y cobertura médica.

Jornada Concientización Amelié (2) La abogada Mónica Delsouc es la creadora del Programa Fuerza Rosa.

El cierre estará marcado por el conversatorio “Fe, poder interior y sanación”, una propuesta participativa para fortalecer el espíritu y compartir experiencias de vida, seguido por la entrega de lazos rosas y un mensaje colectivo de concientización.

Durante toda la jornada, se desarrollarán actividades complementarias que buscan acompañar y fortalecer la autoestima de las participantes: aplicación de tatuajes lavables con frases de concientización y un espacio de maquillaje especial para personas que transitan o han transitado un proceso oncológico, donde aprenderán a cuidar su piel y recuperar la confianza frente al espejo.

Jornada Concientización Amelie y FGA La jornada de concientización busca unir salud integral, con belleza y potencia emocional.

El objetivo central de esta propuesta es generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, difundir los derechos vinculados a la salud y promover el bienestar integral de las mujeres, entendiendo que cuidar el cuerpo también implica honrar el alma.

Para inscribirse, clic acá