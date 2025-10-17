En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, Fundación Grupo América, Academia Amelie y la Dra. Mónica Delsouc impulsan el Proyecto Solidario “Cuidar el cuerpo, honrar el alma”, una jornada de concientización y acompañamiento integral que busca promover el cuidado de la salud física, emocional y espiritual de las mujeres.
Cuidar el cuerpo, honrar el alma
Una jornada de concientización integral por la lucha contra el cáncer de mama con el apoyo de Fundación Grupo América
El encuentro se realizará el lunes 20 de octubre, de 16 a 18 horas, en el Salón de Actos de la Universidad de Congreso, y contará con la participación de Fundalead, Fuerza Rosa, Lucas Castro Audiovisual y Alejandra Gamboa, quien compartirá su inspiradora historia de resiliencia.
A lo largo de la tarde, profesionales de distintas disciplinas ofrecerán espacios de reflexión, aprendizaje y contención.
El Dr. Pedro Daguerre, especialista en salud mamaria, brindará la charla médica “Detectar a tiempo, cuidar siempre”, orientada a la importancia de la prevención y los controles periódicos.
Luego, la Dra. Mónica Delsouc abordará el aspecto legal con la exposición “Tus derechos en salud mamaria”, ofreciendo herramientas claras sobre acceso a estudios, tratamientos y cobertura médica.
El cierre estará marcado por el conversatorio “Fe, poder interior y sanación”, una propuesta participativa para fortalecer el espíritu y compartir experiencias de vida, seguido por la entrega de lazos rosas y un mensaje colectivo de concientización.
Durante toda la jornada, se desarrollarán actividades complementarias que buscan acompañar y fortalecer la autoestima de las participantes: aplicación de tatuajes lavables con frases de concientización y un espacio de maquillaje especial para personas que transitan o han transitado un proceso oncológico, donde aprenderán a cuidar su piel y recuperar la confianza frente al espejo.
El objetivo central de esta propuesta es generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, difundir los derechos vinculados a la salud y promover el bienestar integral de las mujeres, entendiendo que cuidar el cuerpo también implica honrar el alma.
Para inscribirse, clic acá