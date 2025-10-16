La pasión azul crece con más donaciones y camisetas junto a Fundación Grupo América

En relación a la camiseta del “Pipe”, Antonio relata: “Fue una emoción muy grande. Se nota la entrega que tiene el jugador por el club y el cariño que le pone a los colores”. También destacó que su esposa Mariela (52) ya había ganado otra camiseta gracias a su colaboración: “Este tipo de acciones solidarias vienen a demostrar que la familia leprosa siempre está del lado de quienes más lo necesitan y te hace sentirte más orgulloso aún de los colores”.

Antonio Godoy Ganador de la camiseta de Ramis Antonio Godoy, ganador de la camiseta de Victorio "Pipe" Ramis. Foto: Axel Lloret/UNO

El segundo ganador fue Guillermo Gil (57), quien se llevó la camiseta número 22 de Sebastián Villa, una de las figuras más importantes del plantel. Guillermo sigue a la Lepra desde los 4 años, y hoy comparte esa pasión con su esposa Julieta y su hija Lupita (10), quien incluso ha tenido el privilegio de salir a la cancha junto a los jugadores.

Aunque colabora con la campaña solidaria desde hace tiempo, nunca había ganado antes, pero siempre regresaba a casa con la ilusión de que algún día le tocaría. Entre sus recuerdos más preciados, Guillermo relaciona su amor por el azul con su historia personal: “Mi papá estaba separado de mi mamá, y como suele pasar en estas situaciones familiares, el contacto con alguno de los dos era complicado. Por eso en mi vida la relación con mi viejo giraba en torno a la Lepra”.

Con la voz emocionada, recuerda los años 80, cuando recorría provincias del país siguiendo al equipo junto a su papá y dos amigos, viajando en un Coupé Taunus roja y luego en un Dodge Polara amarillo durante los torneos regionales. Por eso, cuando en 2023 el club ascendió, lo primero que vino a su mente fue la imagen de su padre, ya fallecido: “No pudo disfrutarlo, pero seguro festejó desde el cielo”.

La tercera ganadora fue Natalia Ayala (41), quien obtuvo la camiseta número 10 de Diego Tonetto. Psicóloga de profesión, Natalia cuenta que su vínculo con el club comenzó hace algunos años, cuando el equipo militaba en la B Nacional, gracias a sus pacientes: “Atendí a varios jugadores del plantel y la pasión y entrega que demostraban hicieron que me acercara al club. Hoy soy una hincha ferviente más”.

Madre de dos hijos, Ciro (14) y Benjamín (10), relata que su casa vive su propio clásico: “Ciro es tombino y Benja comparte conmigo la pasión azul, así que cada partido se vive con mucha emoción”. En relación a la iniciativa solidaria, enfatiza que colabora siempre porque refuerza los valores que intenta transmitir a sus hijos: “Ponerse en el lugar del otro, preocuparse por el otro, tener empatía”.

natalia ayala ganadora de la camiseta de Diego Tonetto Natalia Ayala, ganadora de la camiseta de Diego Tonetto. Foto: Axel Lloret/UNO

Así, con cada partido y cada donación, la Lepra demuestra que su hinchada no solo alienta con el corazón, sino también con compromiso y solidaridad.

Atención hinchas: el próximo partido se jugará nuevamente en el Estadio Bautista Gargantini, el sábado a partir de las 15.45, y se sorteará la camiseta oficial de Nicolás Retamar.