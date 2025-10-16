La pasión azul crece con más donaciones y camisetas junto a Fundación Grupo América. Los puntos de recaudación siempre están habilitados en los lugares donde Independiente Rivadavia juega de local, para que los hinchas puedan sumarse a la colecta solidaria acercando alimentos no perecederos. Cada donación participa del sorteo de una camiseta oficial del equipo, transformando la ayuda en una nueva forma de alentar desde el corazón.
La pasión azul crece con más donaciones y camisetas junto a Fundación Grupo América
La acción solidaria impulsada por Independiente Rivadavia y Fundación Grupo América sigue creciendo, transformando la pasión en ayuda concreta para quienes más lo necesitan
En el último encuentro, Independiente Rivadavia recibió a Godoy Cruz Antonio Tomba en el Estadio Bautista Gargantini. En el entretiempo se sortearon tres camisetas oficiales de jugadores muy queridos del plantel: Victorio “Pipe” Ramis, Sebastián Villa y Diego Tonetto.
El primer ganador fue Antonio Godoy (59), quien gracias a su colaboración se llevó la camiseta número 7 de Victorio “Pipe” Ramis, figura clave del equipo y autor del gol que selló el ascenso a primera división en 2003. Antonio recuerda ser hincha leproso desde chico, cuando su padrino lo llevaba a todos los partidos, y hoy transmite la pasión azul a sus dos hijos y dos ahijados, repitiendo la historia y asistiendo a la cancha en familia.
En relación a la camiseta del “Pipe”, Antonio relata: “Fue una emoción muy grande. Se nota la entrega que tiene el jugador por el club y el cariño que le pone a los colores”. También destacó que su esposa Mariela (52) ya había ganado otra camiseta gracias a su colaboración: “Este tipo de acciones solidarias vienen a demostrar que la familia leprosa siempre está del lado de quienes más lo necesitan y te hace sentirte más orgulloso aún de los colores”.
El segundo ganador fue Guillermo Gil (57), quien se llevó la camiseta número 22 de Sebastián Villa, una de las figuras más importantes del plantel. Guillermo sigue a la Lepra desde los 4 años, y hoy comparte esa pasión con su esposa Julieta y su hija Lupita (10), quien incluso ha tenido el privilegio de salir a la cancha junto a los jugadores.
Aunque colabora con la campaña solidaria desde hace tiempo, nunca había ganado antes, pero siempre regresaba a casa con la ilusión de que algún día le tocaría. Entre sus recuerdos más preciados, Guillermo relaciona su amor por el azul con su historia personal: “Mi papá estaba separado de mi mamá, y como suele pasar en estas situaciones familiares, el contacto con alguno de los dos era complicado. Por eso en mi vida la relación con mi viejo giraba en torno a la Lepra”.
Con la voz emocionada, recuerda los años 80, cuando recorría provincias del país siguiendo al equipo junto a su papá y dos amigos, viajando en un Coupé Taunus roja y luego en un Dodge Polara amarillo durante los torneos regionales. Por eso, cuando en 2023 el club ascendió, lo primero que vino a su mente fue la imagen de su padre, ya fallecido: “No pudo disfrutarlo, pero seguro festejó desde el cielo”.
La tercera ganadora fue Natalia Ayala (41), quien obtuvo la camiseta número 10 de Diego Tonetto. Psicóloga de profesión, Natalia cuenta que su vínculo con el club comenzó hace algunos años, cuando el equipo militaba en la B Nacional, gracias a sus pacientes: “Atendí a varios jugadores del plantel y la pasión y entrega que demostraban hicieron que me acercara al club. Hoy soy una hincha ferviente más”.
Madre de dos hijos, Ciro (14) y Benjamín (10), relata que su casa vive su propio clásico: “Ciro es tombino y Benja comparte conmigo la pasión azul, así que cada partido se vive con mucha emoción”. En relación a la iniciativa solidaria, enfatiza que colabora siempre porque refuerza los valores que intenta transmitir a sus hijos: “Ponerse en el lugar del otro, preocuparse por el otro, tener empatía”.
Así, con cada partido y cada donación, la Lepra demuestra que su hinchada no solo alienta con el corazón, sino también con compromiso y solidaridad.
Atención hinchas: el próximo partido se jugará nuevamente en el Estadio Bautista Gargantini, el sábado a partir de las 15.45, y se sorteará la camiseta oficial de Nicolás Retamar.