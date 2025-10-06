Independiente Rivadavia y Fundación Grupo América transforman la pasión en solidaridad

En el entretiempo del partido, se sorteó la camiseta oficial de Pedro Souto, defensor lateral izquierdo de la Lepra, y uno de los afortunados fue Jorge Herrera, un hincha leproso de toda la vida. Con emoción, Jorge compartió cómo vive su pasión: “Soy hincha desde que tengo memoria. En mi familia las pasiones están bastante divididas: mi viejo es de San Martín, y solo mi hija y un hermano me acompañan en el amor por los colores azules”.

El sorteo tuvo un significado especial para él, ya que decidió regalar la camiseta a su sobrino Jeremías, de 8 años, sembrando la semilla del amor leproso en las nuevas generaciones. Además, recordó con orgullo el esfuerzo de su hija Lucía, de 24 años: “Se endeuda muchas veces en su trabajo para seguir al club por todo el país. Empezó a venir un día y no se fue nunca más; hace lo imposible por seguir al club”.

Jorge participa de la iniciativa desde el inicio y nunca se había ganado nada. “Obvio, uno siempre tiene la ilusión, pero si no toca no importa. Lo importante es que eso que uno trae, por poco que sea, ayuda a alguien que quizás no la está pasando tan bien”, reflexionó, dejando claro el verdadero espíritu del gesto, un ejemplo más de que los hinchas de Independiente Rivadavia laten con un corazón azul, un corazón solidario.

Atención hinchas

Ganadora de la Camiseta de Pedro Souto Martina y su papá, con otra camiseta de Souto que se ganaron en el partido de Independiente con Huracán. Foto: UNO/Nicolás Rios

Sorteo camiseta jugador favorito Los números favorecidos en el último sorteo de camisetas de Independiente Rivadavia. Foto: UNO/Nicolás Rios

Los Hinchas azules de corazon solidario Momento preciso en que una hincha de la Lepra dona un alimento. Foto: UNO/Nicolás Rios

El próximo partido se jugará el domingo 12 de octubre a partir de las 16.45 contra Godoy Cruz Antonio Tomba. En esa oportunidad se sortearán tres camisetas oficiales de jugadores muy queridos del plantel: Victorio “Pipe” Ramis, Diego Tonetto y Sebastián Villa.