Inicio Independiente Rivadavia
Colecta de alimentos

Independiente Rivadavia y Fundación Grupo América transforman la pasión en solidaridad

Los puntos de recaudación están siempre habilitados cuando la Lepra juega de local. Cada donación participa del sorteo de una camiseta oficial del equipo

Por UNO
Jorge Herrera con su sobrino Jeremías

Jorge Herrera con su sobrino Jeremías, de 8 años. Se llevaron la camiseta de Souto.

Foto: UNO/Nicolás Rios

Los simpatizantes de Independiente Rivadavia tienen una nueva manera de demostrar su pasión: sumarse a la colecta solidaria acercando alimentos no perecederos, que luego son destinados a quienes más lo necesitan.

La iniciativa, impulsada por el club azul y Fundación Grupo América, busca transformar el amor por el fútbol en gestos concretos de ayuda. Cada donación permite además participar del sorteo de una camiseta oficial del equipo que participa en el torneo de primera división de la AFA.

independiente rivadavia solidaridad
El puesto instalado en el estadio Gargantini para recibir donaciones.

El puesto instalado en el estadio Gargantini para recibir donaciones.

Pasión que se comparte en familia

En el último encuentro, Independiente Rivadavia recibió a Huracán de Parque Patricios en el Bautista Gargantini.

En el entretiempo del partido, se sorteó la camiseta oficial de Pedro Souto, defensor lateral izquierdo de la Lepra, y uno de los afortunados fue Jorge Herrera, un hincha leproso de toda la vida. Con emoción, Jorge compartió cómo vive su pasión: “Soy hincha desde que tengo memoria. En mi familia las pasiones están bastante divididas: mi viejo es de San Martín, y solo mi hija y un hermano me acompañan en el amor por los colores azules”.

El sorteo tuvo un significado especial para él, ya que decidió regalar la camiseta a su sobrino Jeremías, de 8 años, sembrando la semilla del amor leproso en las nuevas generaciones. Además, recordó con orgullo el esfuerzo de su hija Lucía, de 24 años: “Se endeuda muchas veces en su trabajo para seguir al club por todo el país. Empezó a venir un día y no se fue nunca más; hace lo imposible por seguir al club”.

Jorge participa de la iniciativa desde el inicio y nunca se había ganado nada. “Obvio, uno siempre tiene la ilusión, pero si no toca no importa. Lo importante es que eso que uno trae, por poco que sea, ayuda a alguien que quizás no la está pasando tan bien”, reflexionó, dejando claro el verdadero espíritu del gesto, un ejemplo más de que los hinchas de Independiente Rivadavia laten con un corazón azul, un corazón solidario.

Atención hinchas

Ganadora de la Camiseta de Pedro Souto
Martina y su pap&aacute;, con otra camiseta de Souto que se ganaron en el partido de Independiente con Hurac&aacute;n.

Martina y su papá, con otra camiseta de Souto que se ganaron en el partido de Independiente con Huracán.

Sorteo camiseta jugador favorito
Los n&uacute;meros favorecidos en el &uacute;ltimo sorteo de camisetas de Independiente Rivadavia.

Los números favorecidos en el último sorteo de camisetas de Independiente Rivadavia.

Los Hinchas azules de corazon solidario
Momento preciso en que una hincha de la Lepra dona un alimento.

Momento preciso en que una hincha de la Lepra dona un alimento.

El próximo partido se jugará el domingo 12 de octubre a partir de las 16.45 contra Godoy Cruz Antonio Tomba. En esa oportunidad se sortearán tres camisetas oficiales de jugadores muy queridos del plantel: Victorio “Pipe” Ramis, Diego Tonetto y Sebastián Villa.

Temas relacionados:

Te puede interesar