Cornejo llevó al Consejo de Mayo una propuesta para mejorar el reparto de la coparticipación

"Se estuvo hablando sobre los distintos aspectos de la reforma fiscal y cómo funcionan los impuestos nacionales y provinciales en la coparticipacón. Hay una necesidad de bajar el gasto para poder bajar impuestos", contó escuetamente Cornejo a Diario UNO.

Al parecer entorno a esas dos reformas hay varias propuestas en la mesa que ahora se empezarán a analizar con los distintos equipos técnicos, no sólo de las provincias, sino también del sector empresarial.

Según lo que trascendió el grupo de mendocinos llevó a esta reunión del Consejo de Mayo la necesidad de eliminar las distorisiones que hoy existen en el reparto de fondos entre la Nación y las provincias.

"Si hoy la coparticipación se repartiera a las provincias con un criterio de pago percápita, es decir si la Nación pagara lo mismo por un poblador de Mendoza o uno del Chaco, en nuestra provincia podríamos bajar al 50% los impuestos provinciales, pero hay otras provincias que deberían multiplicar sus impuestos por 8. Pasa que actualmente el criterio del reparto de la coparticipación es solidario y no premia a las jurisdicciones ordenadas", contó uno de los partícipes de la reunión.

La reforma tributaria, uno de los cambios que desvela a Milei

La reforma tributaria es una de las iniciativas que sin dudas desvela al presidente Javier Milei, porque la considera clave para poder incentivar a que lleguen mayores inversiones extranjeras en el país, brindando certidumbre en el plano impositivo también para las compañías locales.

Estas últimas se vieron afectadas por la apertura de las importaciones, que incrementó la competitividad, pero que generó fuertes desventajas para las empresas nacionales, debido a que deben competir con países de bajos costos estructurales sin que Argentina pueda cambiar su matriz tributaria.

Puertas adentro de Casa Rosada asumen que pretenden impulsar esa reforma para el próximo año ya que forma parte de las llamdas “reformas de segunda generación”, entre las cuales también se encuentra la reforma laboral, que se empezó a discutir desde la reunión de julio pasado.