Cornejo aseguró que en San Carlos "no tienen ni camiones para sacar la basura" y Difonso salió a responderle

Entre otras críticas Cornejo dijo que el equipo en San Carlos está "avejentado" y que "no tienen ni camiones para sacar la basura". Difonso, por su parte, no dudó en salir a responderle. Aseguró que Cornejo se expresa con agresividad y soberbia pero que "hasta hace días era parte de esa gestión que tanto critica. No se hizo escuchar en ese momento".

Además, Difonso dijo que "es natural lo que le ocurre, tiene desgaste y se desquita agrediendo a los demás".

Pannocchia y Cornejo.jpeg Alfredo Cornejo acompañó en San Carlos la presentación de Silvio Pannocchia como precandidato radical a la intendencia.

Duro cruce entre Cornejo y Difonso

En San Carlos, el frente Cambia Mendoza organizó el viernes una cena con empresarios de la comuna. El objetivo fue que conocieran al precandidato a intendente por el frente oficialista provincial, Silvio Pannocchia, pero también en la ocasión se vertieron acusaciones hacia la gestión del actual intendente Rolando Scanio, quien sucedió a Difonso después de tres periodos de gestión municipal. Pannocchia fue director de Promoción e Industria en la municipalidad hasta que renunció hace poco tiempo luego de Unión Popular abanadonara Cambia Mendoza.

Cornejo tuvo que salir a impulsar un candidato propio ya que Jorge Difonso, decidió abandonar Cambia Mendoza.

Durante el evento, Cornejo criticó a la gestión de San Carlos, diciendo que "no hay que reproducir que ‘mejor el malo conocido que bueno por conocer’, porque así se empiezan a anquilosar las administraciones municipales".

Además, aseveró: "En San Carlos lo que ha ocurrido es que el equipo está avejentado, viejo por el seguir haciendo las mismas cosas. Porque le da resultados electorales pero ya no tienen ni camiones para recoger la basura, ni las competencias exclusivas del municipio las están cumpliendo bien".

Sobre estas acusaciones, Difonso aseguró que "Cornejo está transformando a Mendoza en una provincia feudal, maneja la Justicia, los organismos de control, el Tribunal de Cuentas. Además puso de candidatos a todos sus familiares".

Por otra parte aseguró "Está enojado con el pueblo de San Carlos porque marchó para impedir la reforma de la ley minera (7.722)", que impulsó Rodolfo Suarez al principio de su gestión.

Discusión por la cantidad de empleados municipales

Cornejo también se refirió a la cantidad de empleados municipales que hay en esta comuna. Dijo que esta es una fórmula que ampara la cultura populista kirchnerista, que buena parte de la gente dependa para comer de la mano del municipio.

"Cuando yo era adolescente no había más de 250 empleados, hoy el municipio de San Carlos tiene más empleados que Capital, que es el municipio que tiene más servicios. Tiene casi 800 empleados más que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Todos ganan muy poco dinero, por lo tanto están disconformes, y los servicios son cada vez peores”.

Jorge Difonso desmintió este dato, asegurando que "San Carlos no tiene más empleados de Capital, porque Capital tiene muchísimos servicios tercerizados y en San Carlos todos los servicios se brindan con los mismos empleados del municipio".

Los empresarios acompañaron al precandidato de Cambia Mendoza

En la reunión de este viernes, participaron empresarios pertenecientes a la Sociedad Rural, la Asociación de Industriales de San Carlos y la Federación Económica de Mendoza (FEM)

Además, hubo participación de todos los sectores económicos del departamento: turismo, ganadería, vitivinicultura, servicios, industriales, emprendedores y comercios.

Lo que se buscó fue exponer ante los empresarios cuál es la propuesta del precandidato a intendente, Silvio Pannocchia, pero, además "medir el grado de aceptación" de la propuesta de Cambia Mendoza, frente a la tradición de Difonso y su equipo.

Entre las propuestas que realizó para el departamento, destacó la creación de un parque industrial en Pareditas, un parque productivo en La Cañada, un plan de desarrollo y promoción sostenible del turismo rural y productivo y un plan de fortalecimiento de la infraestructura.

Por su parte, Cornejo hizo hincapié en la necesidad de un cambio cultural, de ampliación de la matriz productiva, y entusiasmó a los impulsores de las economías regionales a ser mentores de ese cambio.

