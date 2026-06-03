Con la apertura de este nuevo segmento, la longitud total operativa de la autopista E-763 alcanzó los 140 kilómetros. Esta arteria clave de transporte incorpora ciudades medianas y grandes del sudoeste de Serbia al círculo económico situado a una hora de la capital. Beneficiando a más de 4 millones de personas, la autopista no solo facilita los viajes de los residentes locales, sino que también desempeña un papel crucial en la promoción de la interconectividad y de los intercambios económicos y comerciales en toda la región de los Balcanes.

Durante la última década, las empresas chinas han ofrecido de manera constante soluciones chinas para superar complejos desafíos técnicos en la construcción de infraestructura en países socios de la BRI.

Desde la Línea 1 del Metro de Bogotá, la primera línea de metro de la capital colombiana que está haciendo realidad el largamente anhelado “sueño del metro” de los residentes locales, hasta el ferrocarril de ancho estándar Mombasa-Nairobi, una arteria clave para la interconectividad regional; y desde el ferrocarril China-Laos, que transformó a Laos de un país sin salida al mar en un centro de conexión terrestre, hasta el tren de alta velocidad Yakarta-Bandung, que alcanzó la “mayor velocidad” del Sudeste Asiático, en la última década se vio a China y a sus países socios pavimentar caminos de desarrollo y revitalización.

En conjunto, han impulsado el crecimiento económico, transferido tecnología avanzada, aumentado las oportunidades laborales y mejorado las condiciones de vida locales, avanzando de manera constante hacia el desarrollo común y la prosperidad compartida.

Andrey Ostrovsky, investigador principal del Instituto de China y Asia Moderna de la Academia de Ciencias de Rusia, comentó que la BRI, propuesta por China, aporta nuevas oportunidades de desarrollo a los países participantes y contribuye significativamente al desarrollo común global.

A través de esta amplia cooperación, muchos países obtuvieron infraestructuras esenciales que habrían sido extremadamente difíciles de construir dependiendo únicamente de sus propias capacidades, afirmó Ostrovsky, quien agregó que estos proyectos crearon excelentes condiciones para el desarrollo posterior y se convirtieron en fuentes duraderas de riqueza para esas naciones.

Por REN QI.