Cómo es la canción póstuma que dejó Liam Payne para sus fans

El músico Sam Pounds anunció este martes que suspende el lanzamiento de “Do no wrong”, un tema musical grabado en colaboración con Liam Payne, cuyo estreno estaba previsto para este viernes 1 de noviembre.

Las despedidas continúan para el músico que falleció a los 31 años. Envuelto en sus dilemas personales, Liam Payne destruyó la última habitación del hotel en el que estuvo. Bebidas sueltas por doquier, restos de cocaína yun televisor LED destrozado son indicios claros de que Liam no estaba sintiéndose bien. Aunque ése era su objetivo al llegar a Argentina con su novia Kate Cassidy.

En un primer momento, la canción se estrenaba este viernes, pero luego de que Sam fuera conciente de que la figura de Liam Payne continúa viéndose afectada por las muchas despedidas optó por posponer el estreno. Será hasta que la familia y amigos deseen que sea de conocimiento público.

Sin embargo, un fragmento del material se filtró.

Liam explicó en ocasiones anteriores que este sencillo sería el preludio de un segundo álbum en solitario, en el que narraría en primera persona sus altos y bajos, con la esperanza de que sirviera tanto para superar obstáculos como para celebrar logros.

DALL·E 2024-10-31 21.03.13 - A vibrant and energetic scene representing Liam Payne and his music. In the foreground, a male singer with dark hair styled in a modern cut, wearing a.webp