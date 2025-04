Este país tiene el mayor yacimiento de hierro en todo el mundo: reúne 55.000 millones de toneladas del mineral

Un tesoro sin precedentes: descubren yacimiento con 55.000 millones de toneladas de hierro

Un informe de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló que en Australia, más precisamente en la ciudad de Hamersley, se encuentra el mayor yacimiento de hierro de todo el planeta Tierra. El hallazgo de esta mina, en donde se encontraron 55.000 millones de toneladas métricas del mineral, convierte al país de Oceanía en el más rico del mundo.

hierro mineral yacimiento.jpg Este país conserva el mayor yacimiento de hierro del mundo. Foto: Unsplash

De acuerdo al análisis de los geólogos, se estima que este opulento yacimiento de hierro supera los 6 billones de dólares. Aunque, más allá del precio comercial que puede adquirir, representa un valor incalculable para la comunidad científica debido a que se cree que esta mina se formó hace 1.400 millones de años.