Xizang dobla su número de visitantes internacionales

Wang Junzheng, secretario del Partido en Xizang, dijo en la conferencia de prensa que el PBI de la región alcanzó los 276.500 millones de yuanes (u$s 38.470 millones) en 2024, 155 veces superior al de 1965, cuando se estableció la región autónoma, con una tasa de crecimiento anual promedio de 8,9%.

Wang señaló que, si bien la región tardó 50 años en alcanzar su primer hito de 100.000 millones de yuanes de PBI, el segundo se logró en solo seis años más, y se espera que el PBI supere los 300.000 millones de yuanes este año.

Industrias modernas como la energía limpia y el turismo cultural están prosperando, sentando las bases para un sistema industrial moderno, dijo Wang, destacando que la región sigue mejorando su capacidad de desarrollo autosostenible, con indicadores económicos clave que figuran entre los más altos del país en cuanto a tasas de crecimiento durante varios años consecutivos.

El desarrollo de infraestructura también ha registrado avances notables, haciendo que el “techo del mundo” deje de estar aislado, añadió.

Según Wang, a finales de 2024, Xizang contaba con más de 124.900 kilómetros de carreteras y 1.359 km de ferrocarril, junto con 183 rutas aéreas nacionales e internacionales. La región también ha avanzado en materia de energía y conectividad digital, con redes eléctricas integrales y cobertura 4G que alcanza incluso a las aldeas más remotas.

Wang afirmó que la conservación ecológica sigue siendo una prioridad clave para el gobierno de Xizang, con más del 50% de la superficie de la región bajo protección ecológica. La región ha adoptado un enfoque integral para proteger sus montañas, ríos, bosques, pastizales y humedales, agregó.