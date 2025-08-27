Inicio China Watch INTERNACIONALES
Xizang dobla su número de visitantes internacionales

La región apunta a convertirse en un destino turístico de primer nivel mundial, según un alto funcionario

CUI JIA
Por CUI JIA
Varios artistas bailan la danza tradicional tibetana Dabu Axie en un paisaje de la región autónoma de Xizang. JIGME DORJE / XINHUA

El número de viajes de visitantes internacionales a la región autónoma de Xizang casi se duplicó el año pasado, en momentos en que la región busca convertirse en un destino turístico de primer nivel mundial, según un alto funcionario de la región.

En 2024, Xizang recibió más de 63,89 millones de visitas de turistas nacionales y extranjeros, un aumento interanual de 15,8%, con el número de viajes realizados por visitantes del extranjero creciendo casi el doble, señaló Gama Cedain, presidente de la región, durante una conferencia de prensa celebrada el 5 de agosto.

“En el proceso de convertirnos en un destino turístico de primer nivel mundial, hemos integrado la industria de turismo cultural con el desarrollo económico y social, y estamos desarrollando la industria con altos estándares”, dijo Gama Cedain sobre Xizang, situada en la meseta Qinghai-Tíbet y con una larga historia, una cultura espléndida y un paisaje natural único. “Damos una cálida bienvenida a amigos nacionales y extranjeros para que vengan a Xizang a experimentar personalmente sus hermosos paisajes, sumergirse en la cultura tibetana y ser testigos del desarrollo de la región”.

Wang Junzheng, secretario del Partido en Xizang, dijo en la conferencia de prensa que el PBI de la región alcanzó los 276.500 millones de yuanes (u$s 38.470 millones) en 2024, 155 veces superior al de 1965, cuando se estableció la región autónoma, con una tasa de crecimiento anual promedio de 8,9%.

Wang señaló que, si bien la región tardó 50 años en alcanzar su primer hito de 100.000 millones de yuanes de PBI, el segundo se logró en solo seis años más, y se espera que el PBI supere los 300.000 millones de yuanes este año.

Industrias modernas como la energía limpia y el turismo cultural están prosperando, sentando las bases para un sistema industrial moderno, dijo Wang, destacando que la región sigue mejorando su capacidad de desarrollo autosostenible, con indicadores económicos clave que figuran entre los más altos del país en cuanto a tasas de crecimiento durante varios años consecutivos.

El desarrollo de infraestructura también ha registrado avances notables, haciendo que el “techo del mundo” deje de estar aislado, añadió.

Según Wang, a finales de 2024, Xizang contaba con más de 124.900 kilómetros de carreteras y 1.359 km de ferrocarril, junto con 183 rutas aéreas nacionales e internacionales. La región también ha avanzado en materia de energía y conectividad digital, con redes eléctricas integrales y cobertura 4G que alcanza incluso a las aldeas más remotas.

Wang afirmó que la conservación ecológica sigue siendo una prioridad clave para el gobierno de Xizang, con más del 50% de la superficie de la región bajo protección ecológica. La región ha adoptado un enfoque integral para proteger sus montañas, ríos, bosques, pastizales y humedales, agregó.

