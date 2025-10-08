Xinjiang: praderas prósperas con productos de calidad

Fu Qiang, director de la oficina de agricultura y asuntos rurales de Bole, señaló que Tianlai introdujo más de 15.000 cabezas de ganado de alta calidad e involucró a varios miles de hogares locales en la cría de mejores variedades. “Se están haciendo esfuerzos para vincular a las empresas líderes con los agricultores y pastores. Hemos explorado varios modelos de cooperación para garantizar beneficios a los campesinos”, dijo Fu.

p4-Xinjiang-5 Una empleada del Grupo Ganadero Tianlai alimenta a un ternero en Bole, Xinjiang. PARA USO DE CHINA DAILY

En el condado de Jinghe, a unos 100 kilómetros al este de Bole, el cultivo de algodón y bayas de goji aporta nueva vitalidad a aldeas con profundas tradiciones agrícolas.

El mes pasado comenzó la temporada de cosecha de las 73.000 hectáreas de algodón del condado, con 230 cosechadoras trabajando en los campos para recoger las motas esponjosas antes de noviembre.

En la aldea de Shartur, una de las zonas algodoneras más antiguas de Jinghe, con más de 40 años de cultivo, la época de cosecha significa fuerte competencia entre compradores deseosos de asegurarse algodón de alta calidad.

“La selección de semillas, el manejo del campo y la fertilización científica son clave para mejores rendimientos”, explicó Ding Hongshan, un agricultor local que administra más de 6,67 hectáreas de algodón. “Ahora, con la orientación de expertos y nuevo equipamiento, se necesitan apenas 10 horas para cosechar más de 6,67 hectáreas”, dijo.

En 2025, se espera que el rendimiento de sus campos alcance un promedio superior de 7,5 toneladas por hectárea, lo que le obtendrá un ingreso neto anual estimado en 100.000 yuanes (u$s 14.040).

Los especialistas agrícolas de la prefectura brindan asesoramiento personalizado de manera regular, comentó Ding. Con la aplicación de conocimientos técnicos y mecanización en los campos, el algodón se ha convertido en un cultivo pilar que asegura ingresos y estabilidad financiera a los aldeanos.

Además del algodón, septiembre también es temporada de cosecha de bayas de goji. A principios del mes pasado, Dilnur, una agricultora de Jinghe, llenaba su canasta con las brillantes bayas rojas.

En otoño recoge unos 20 kilos por día y gana más de 100 yuanes. “En verano, los ingresos pueden subir a 200 o 300 yuanes diarios”, relató.

Más allá de la recolección, realiza transmisiones en vivo para promocionar productos de bayas de goji en plataformas de video como Douyin y Kuaishou, vendiéndolos a compradores del sur de Xinjiang.

Según el Buró de Agricultura y Asuntos Rurales de Jinghe, el año pasado se vendieron 28,75 toneladas de bayas de goji frescas a un precio promedio de 126 yuanes por kilo, lo que incrementó notablemente los ingresos de los agricultores locales.

Actualmente se han desarrollado más de 40 variedades de productos derivados de las bayas de goji, incluidos jugos, té, cerveza y fideos, que se venden en el mercado interno y en países como Indonesia y Brasil, informaron las autoridades locales.

Este año marca el 70° aniversario del establecimiento de la región autónoma uygur de Xinjiang. Las granjas de ganado y los campos de algodón reflejan cómo la agricultura moderna y las industrias especializadas fortalecen la base económica de Xinjiang. Al mismo tiempo, la revitalización rural en la región también se ve impulsada por el desarrollo cultural y turístico, apoyado en sus abundantes recursos naturales y diversidad étnica. El año pasado, Xinjiang recibió 302 millones de visitas turísticas, con un gasto turístico total de 359.500 millones de yuanes.