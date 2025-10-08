Economía de baja altitud apunta alto

La empresa china de tecnología de movilidad aérea urbana EHang Holdings acelera sus esfuerzos para impulsar el uso comercial de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical en turismo, paseos aéreos y logística.

Conocidas como taxis aéreos, las aeronaves eVTOL no requieren aeropuertos ni pistas tradicionales. Al igual que los helicópteros, despegan verticalmente y en el aire pasan al modo de vuelo con alas fijas, ofreciendo una prometedora alternativa de movilidad y turismo aéreo al atravesar ciudades congestionadas.

EHang obtuvo uno de los primeros certificados de operador aéreo para vehículos aéreos civiles no tripulados para transporte de personas de la Administración de Aviación Civil de China. La certificación marca un paso significativo hacia la comercialización y adopción masiva de servicios de vuelo tripulado a baja altitud.

La economía de baja altitud, que desempeña un papel clave en la creación de fuerzas productivas de nueva calidad y actúa como un nuevo motor de crecimiento, se incluyó en el Informe sobre la Labor del Gobierno por primera vez el año pasado.

China busca establecer un nuevo modelo de desarrollo para la industria de aviación general, caracterizado por ser de alta gama, inteligente y ecológico para 2030, y formar un mercado de equipos de aviación general valuado en billones de yuanes, según un plan de acción emitido por los departamentos gubernamentales pertinentes.

Para 2027, equipos de aviación general de nueva generación con características no tripuladas, eléctricas e inteligentes alcanzarán aplicaciones comerciales en transporte aéreo urbano, distribución logística y tareas de rescate de emergencia, indicó el plan.

DJI, el mayor fabricante mundial de drones comerciales, con sede en Shenzhen, provincia de Guangdong, invirtió fuertemente en drones industriales que pueden usarse en sectores como agricultura, electricidad, inspección de oleoductos, cartografía y transporte, generando un gran valor económico y social.

La aparición de drones industriales ha transformado la vida y los modelos de producción de las personas, además de impulsar el desarrollo de diversas industrias, dijo Zhang Xiaonan, directora de estrategia corporativa sénior y vocera de DJI.

Aunque estos drones aún están en una etapa inicial de desarrollo, sus aplicaciones serán más amplias en el futuro a medida que avancen las tecnologías relacionadas, añadió Zhang.

La empresa también incursionó en el sector de entregas y logística con el lanzamiento de drones de carga. Estos transportaron suministros diarios, paneles fotovoltaicos, materiales de construcción y equipos de emergencia a zonas montañosas y rurales, ayudando a mejorar la eficiencia del transporte y a aliviar la escasez de mano de obra.

Yang Ling, gerente general del centro de investigación de la industria de equipos inteligentes de CCID Consulting, dijo que, a medida que las actividades de vuelo a baja altitud continúan aumentando, se invertirá más capital en la construcción de infraestructura de baja altitud. “Se espera que la economía de baja altitud de China mantenga un rápido crecimiento”, señaló.