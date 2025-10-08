Inicio China Watch Aduana
Nuevas operaciones

Hainan se prepara para la transición aduanera

Las operaciones aduaneras especiales en toda la isla comenzarán el 18 de diciembre

Por UNO
Clientes recorren productos en una tienda libre de impuestos en Haikou

Clientes recorren productos en una tienda libre de impuestos en Haikou, provincia de Hainan. SERVICIO DE NOTICIAS DE CHINA

La provincia de Hainan, en el sur de China, acelera los preparativos para una de las mayores transiciones económicas en décadas, ya que el Puerto de Libre Comercio de Hainan se prepara para iniciar en diciembre operaciones aduaneras especiales y profundizar su apertura a los mercados globales.

Según funcionarios locales, el puerto entró en una nueva fase en la que su marco ya toma forma y las operaciones aduaneras especiales en toda la isla están cerca, un sistema preliminar de políticas e instituciones para el puerto se encuentra en funcionamiento.

Hainan construirá un sistema industrial moderno adaptado a sus fortalezas, garantizará operaciones aduaneras ágiles y mejorará el bienestar a través del desarrollo. El Consejo de Estado anunció que las operaciones aduaneras especiales en toda la isla comenzarán el 18 de diciembre.

La provincia implementó reglas clave que incluyen listas de bienes importados sujetos a impuestos, la lista de bienes prohibidos y restringidos para importación y exportación, supervisión aduanera especial y una política de exención de aranceles para productos con al menos 30% de valor agregado tras el procesamiento. Los primeros 31 proyectos de operaciones aduaneras especiales ya se completaron, y la infraestructura en ocho puertos abiertos y 10 puertos aduaneros de segunda línea está prácticamente lista. La Plataforma de Supervisión Aduanera Inteligente del Puerto de Libre Comercio de Hainan ya está operativa para respaldar el comercio “cero aranceles” y las ventas con valor agregado tras procesamiento.

El puerto ya atrae capital y comercio. En los últimos cinco años, Hainan captó 102.500 millones de yuanes (u$s 14.410 millones) en inversión extranjera real, con un crecimiento promedio anual de 14,6% y participación de inversores de 176 países y regiones. El acceso exento de visa se amplió a 85 países y se formaron asociaciones con 39 zonas y puertos de libre comercio en el extranjero.

Desde enero, las importaciones incluidas en las listas de “cero aranceles” de Hainan aumentaron 86,4% interanual hasta 2.500 millones de yuanes, lo que permitió ahorrar 518 millones de yuanes en impuestos. Las importaciones y exportaciones de servicios crecieron 23,2%. El comercio con África subió 11,4%, y con Medio Oriente, 3,8%. Las ventas nacionales con valor agregado tras procesamiento llegaron a 3.700 millones de yuanes, triplicaron la cifra del año pasado.

Se lanzaron más de 480 cuentas multifuncionales de Valla Electrónica (EF, por sus siglas en inglés) para el puerto, con flujos acumulados de entrada y salida que superan los 170.000 millones de yuanes.

Las cuentas EF son cuentas de libre comercio versátiles que permiten a las instituciones financieras ofrecer servicios contables separados para cuentas en moneda local y extranjera con reglas coherentes.

El PBI de la provincia alcanzó 370.185 millones de yuanes en el primer semestre, con un valor agregado industrial que subió 11,4% interanual, liderando al país durante cuatro meses consecutivos.

Ma Mengmeng colaboró con esta nota.

Por WANG ZHUOQIONG y CHEN BOWEN

Temas relacionados:

Te puede interesar