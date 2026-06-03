Viviendas plegables arrasan el mundo

En un video ampliamente visto, la pareja estadounidense documentó el desempaquetado de la casa contenedor expandible fabricada en China, encargada en línea a través de la plataforma de comercio electrónico Alibaba.

Con la ayuda de una grúa, la pareja transformó la “casa en una caja” en un espacio habitable en apenas un día. Lo que llegó como un kit plano rápidamente se desplegó en una pequeña vivienda por apenas u$s 15.800, menos que el precio de muchos automóviles en Estados Unidos.

“Una vez sumados los gastos de envío, los aranceles y todas las tarifas, el total ascendió a u$s 28.689”, dijeron en el video. Aun así, el monto sigue siendo significativamente inferior al costo de una vivienda tradicional en la mayor parte de Estados Unidos.

Debajo de otro video de YouTube que mostraba una vivienda prefabricada expandible de 36 metros cuadrados, un comentario señalaba: “Alquilar un departamento cuesta fácilmente entre u$s 12.000 y u$s 15.000 al año. Estas son mejores opciones para las personas de bajos ingresos”.

Estas “casas plegables” fabricadas en China existen en una amplia variedad de formatos, desde pequeñas viviendas compactas y unidades contenedor plegables hasta futuristas cápsulas habitacionales y lujosas villas modulares. La mayoría está diseñada con una vida útil prevista de alrededor de 50 años y puede funcionar tanto como espacio individual de vivienda como residencia familiar de gran escala. Los precios también varían considerablemente según el tamaño y el nivel de personalización.

Según la firma de investigación de mercado Mordor Intelligence, se proyecta que el mercado mundial de viviendas prefabricadas alcanzará este año los u$s 152.740 millones y crecerá hasta los u$s 210.330 millones para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,62%.

Para los fabricantes chinos, este interés abre nuevas oportunidades en el extranjero.

“La demanda crece con rapidez, especialmente en mercados donde el alojamiento flexible y rentable es muy buscado”, afirmó Serena He, fundadora de Luban Cabin, un fabricante con sede en Linyi, provincia de Shandong.

“En Australia y Nueva Zelanda, nuestras unidades son populares para los campamentos, mientras que en Medio Oriente se utilizan para el turismo de lujo en el desierto”, señaló, y agregó que se ve un fuerte interés del Sudeste Asiático para proyectos de resorts y de algunas partes de Europa para hospedajes personalizados y alojamientos ecológicos.

Por LI JIAYING.