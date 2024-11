Una mayor cooperación del BRICS

Al señalar que el mundo está atravesando transformaciones aceleradas nunca vistas en una centuria, caracterizadas por las nuevas tendencias de la multipolaridad y los riesgos de una “nueva Guerra Fría”, Xi dijo que los países del BRICS deben aprovechar la oportunidad histórica, actuar de forma proactiva, mantenerse comprometidos con la aspiración y misión original de apertura, inclusión y cooperación de ganancia compartida, ajustarse a la tendencia general del ascenso del Sur Global, buscar terreno común dejando de lado las diferencias, trabajar en conjunto para consolidar aún más los valores comunes, salvaguardar los intereses comunes y fortalecer a los países del BRICS a través de la unidad.

Xi afirmó que los países del BRICS deben “actuar como guardianes de la seguridad común”. Sólo si adoptamos la visión de una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible podremos abrir paso a la seguridad universal, añadió.

Xi instó a los países del BRICS a defender los tres principios de no ampliar el campo de batalla, no escalar los combates y no llevar a cabo acciones provocadoras, así como a esforzarse por una pronta distensión de la situación en Ucrania. También pidió a los países del BRICS promover un inmediato cese al fuego en Gaza y realizar esfuerzos incesantes para una solución integral, justa y duradera de la cuestión palestina.

Además, el presidente anunció un conjunto de medidas para promover el impulso de la innovación entre los países del BRICS, incluidos los pasos para establecer un Centro de Investigación Internacional de Recursos de las Profundidades Marinas del BRICS, un Centro de China para la Cooperación en Desarrollo de Zonas Económicas Especiales en los Países del BRICS, un Centro de China para las Competencias Industriales del BRICS y una Red de Cooperación en Ecosistemas Digitales del BRICS.

China está dispuesta a ampliar la cooperación con los países del BRICS en las industrias verdes, la energía limpia y la minería verde, y a promover el desarrollo verde en toda la cadena industrial, enfatizó.

Xi indicó que la dinámica del poder internacional está atravesando profundos cambios, pero la reforma de la gobernanza global se ha quedado rezagada durante mucho tiempo, e instó a los países del BRICS a defender el verdadero multilateralismo y a apegarse a la visión de la gobernanza global caracterizada por las consultas extensas, las contribuciones conjuntas y los beneficios compartidos.