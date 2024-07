En la ceremonia de entrega que tuvo lugar en la embajada, Wang Wei, embajador chino en Argentina, resaltó que la devolución de estos bienes culturales marcó el último logro de la asociación estratégica integral entre China y Argentina.

“Este esfuerzo de colaboración no solo subrayó el profundo respeto de Argentina por los derechos culturales y emocionales del pueblo chino, sino que también demostró el compromiso firme de ambas naciones de proteger el patrimonio cultural humano, combatir el contrabando de objetos y cumplir con los acuerdos internacionales”, comentó Wang.

Añadió que esta experiencia también ha sido valiosa para fortalecer la cooperación bilateral en diversos campos.

Las 14 piezas devueltas son bienes culturales que salieron de forma ilegal de China y constan de siete campanas de bronce que datan de finales del período de Primavera y Otoño (770-476 a. C.), tres figurillas de cerámica, dos cabezas de figurillas de cerámica, una rana de bronce y un casco de bronce que datan de la dinastía Han (206 a. C. a 220 d. C.) a la época de las dinastías del Sur y del Norte (aproximadamente del siglo V al siglo VI).

El comisario mayor y director general de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), Marcelo Chiappero, señaló que expertos del Museo Nacional de Arte Oriental (MNAO) determinaron la autenticidad de las piezas y la parte china pertinente también confirmó su originalidad.

Fueron confiscadas en 2017 en coordinación con el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA en el marco de una operación conjunta con Interpol (policía internacional) denominada Athena, de acuerdo con la Lista Roja de Bienes Culturales Chinos en Peligro, publicada conjuntamente por el Consejo Internacional de Museos y China.

La Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China comenzó a perseguir la repatriación en 2019 a través de la Embajada de China en Argentina. El 12 de diciembre de 2023, un tribunal argentino ordenó la devolución de las 14 piezas de arte y objetos culturales a la embajada china.

Xinhua colaboró con esta nota.