Todo esto refleja uno de los desarrollos más significativos en la economía política internacional de la región en sus dos siglos de historia independiente. Hasta este siglo, América Latina contaba con dos referentes internacionales en materia de diplomacia y flujos comerciales y de inversión: Estados Unidos y Europa. De repente, surgió un tercero: China. En la gestión de relaciones exteriores —especialmente en la economía globalizada e interdependiente de hoy— es mejor que los países cuenten con más alternativas. Esto amplía sus opciones y facilita la gestión de los altibajos del ciclo económico internacional.

Esto se refleja en el crecimiento de los vínculos entre China y América Latina y el Caribe (ALC). Tras el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, su comercio con América Latina se disparó, al pasar de unos u$s 12.000 millones en 2000 a casi u$s 500.000 millones en 2024, un aumento de 40 veces. El presidente Xi Jinping había pronosticado en la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC en 2015 que el comercio entre ambas partes alcanzaría los u$s 500.000 millones en 10 años, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Se estima que esta cifra podría llegar a los u$s 700.000 millones para el año 2035.