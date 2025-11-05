Un imán irresistible para comercios globales

Se registró un crecimiento significativo en el número de compradores procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos y los mercados emergentes, incluidos los países y regiones involucrados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Entre las cerca de 3.600 empresas de primer nivel que participaron por primera vez, la Compañía de Aparatos Eléctricos de Iluminación Zhongshan Songwei tiene grandes expectativas de expandir sus negocios en los mercados emergentes.

“Mediante la transformación digital e inteligente, hemos mejorado continuamente nuestras capacidades, con la esperanza de enviar nuestros productos a los mercados desarrollados y emergentes”, dijo Xie Wei, fundador de la empresa.

Con sede en Zhongshan, Guangdong, la compañía se había enfocado principalmente en el mercado interno y comenzó a explorar el comercio exterior hace cuatro años.

“Esperamos expandirnos a los mercados europeos y emergentes, como el de Medio Oriente”, señaló Xie. “Tenemos mucha confianza en obtener pedidos, ya que los clientes de los mercados emergentes mostraron gran interés y programaron visitas a nuestra nueva fábrica después de la feria.”

El evento cuenta con una zona dedicada a la robótica de servicios, que atrajo a 46 empresas líderes del sector para exhibir productos inteligentes como robots con forma humana y perros robóticos, informaron los organizadores.

Por primera vez, también incluye una zona especial para la industria de la salud inteligente, con el fin de mostrar mejor los productos y tecnologías médicas de China.

Según un análisis de la firma de investigación Precedence Research, el mercado mundial de robots de servicio alcanzó un valor de u$s 54.500 millones el año pasado y se espera que crezca a una tasa media anual del 15% durante la próxima década.

“Gracias a sus ventajas únicas en la organización de exposiciones especializadas, la feria ayudará a las empresas de robótica de servicios a aprovechar las oportunidades para expandirse a los mercados internacionales”, señaló Zhu Yong, director general del Centro de Comercio Exterior de China.

WorldFirst, una marca de servicios de pago y cuentas para el comercio transfronterizo que forma parte de Ant International, informó que el valor de las transacciones en los mercados emergentes aumentó 300% durante los primeros seis meses del año.

Para atender la necesidad de los exportadores chinos de expandirse hacia los mercados emergentes, WorldFirst mejoró su plan de protección del comercio transfronterizo durante la feria, a fin de ayudar a las empresas a fortalecer sus capacidades de cumplimiento normativo y gestión de fondos.

En los primeros tres trimestres del año, el valor del comercio exterior de China con los países involucrados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta alcanzó los 17,37 billones de yuanes (u$s 2,45 billones), un aumento interanual del 6,2%, lo que representó más de la mitad del total del país, según la Administración General de Aduanas. Entre ellos, el volumen con las naciones del Sudeste Asiático, América Latina, África y Asia Central creció en 9,6%, 3,9%, 19,5% y 16,7%, respectivamente.