Un corcel constante de fortaleza

“A lo largo de la historia china, el caballo está lejos de ser solo una montura”, dice Tan Zuowen, profesor de literatura china antigua en la Universidad Normal de la Capital de Beijing.

“Representa el poder de un país, el dinamismo de una cultura y el espíritu libre del ser humano”.

Tan remonta la exaltación, y la adivinación, del caballo al I Ching (Libro de los cambios), uno de los clásicos más antiguos e influyentes del pensamiento chino, cuyos orígenes se remontan a más de tres milenios.

En el centro del I Ching hay 64 hexagramas que trazan todo el espectro del cambio en el universo. El primero, qian gua, representa la fuerza creativa ininterrumpida.

“Qian es el Cielo, es el círculo… es jade, es oro… es fuego, es el caballo, ya sea robusto, esbelto o moteado”, declara el texto, invocando las múltiples formas en que se manifiesta su vitalidad.

“El caballo se sitúa junto al Cielo, el metal y el fuego, fuerzas que gobiernan y generan”, explica Tan. “Eso muestra cuán profundamente está arraigado el animal en el imaginario chino”.

Ese imaginario se profundizó aún más cuando los carros tirados por caballos retumbaron en la historia temprana de China, dejando su huella tanto en los anales como en las paredes de las tumbas. Para fines de la dinastía Shang (siglo XVI–siglo XI a. C.), el carro, impulsado por equipos de poderosos caballos, surgió como una fuerza transformadora.

Las excavaciones en Anyang, en el norte de la provincia de Henan, revelan sofisticados carros de madera enterrados junto a reyes y nobles, lo que subraya su doble papel en la guerra y el ritual. En los siglos siguientes, los carros tirados por caballos funcionaron no solo como plataformas rápidas y móviles para arqueros y lanceros, sino también como marcadores inequívocos del rango aristocrático. Su sola existencia exigía un vasto sistema de apoyo: cría de caballos, fundición de bronce, entrenamiento de conductores y guerreros, lo que reforzaba los tendones administrativos y logísticos del temprano Estado chino.

“El tamaño de un cuerpo de carros de élite, cada unidad estructurada en torno a sus caballos, era una medida directa de la fortaleza de un Estado”, señala Tan.

Sin embargo, los carros pronto cedieron el paso a la caballería montada, un cambio que transformó la guerra en la antigua China y elevó aún más la importancia del caballo de guerra. La demanda de caballos robustos se volvió insaciable y, durante la dinastía Han, se arraigó una profunda reverencia hacia ellos, lo que impulsó el desarrollo de la Antigua Ruta de la Seda.