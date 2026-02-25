Tallando el espíritu festivo

En el Estudio de la Figura de Barro Zhang de Tianjin, se han completado las obras con temática del Año del Caballo. La nueva serie se centra en el caballo como símbolo fundamental de la cultura china, inspirándose en la cerámica de la dinastía Qi del Norte (550-577), las historias de los “Ocho Caballos” del Mu Tianzi Zhuan (Las crónicas del rey Mu) y las obras del pintor Han Gan, de la dinastía Tang (618-907), lo que resulta en una variedad de formas y estilos expresivos.

p3-clay-figure-2 Gan Bao Ma, o Caballo Tesoro de Color Azul Morado, es una obra de arte temática del Año del Caballo creada por el Estudio de la Figura de Barro Zhang. Está inspirada en la cerámica de la dinastía Qi del Norte (550-577). PARA USO DE CHINA DAILY.

Chen Yiqian, maestro artesano y diseñador artístico de primer nivel en el departamento creativo del estudio, explicó que la Figura de Barro Zhang es conocida por su realismo. “Sobre esta base realista, incorporamos elementos de arte expresivo, buscando capturar tanto la forma física de cada caballo como la energía vivaz del Año del Caballo, transmitiendo un mensaje de perseverancia y vitalidad”, afirmó.