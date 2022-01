Nuevas raíces que crecen profundamente

Cuando decidió regresar a casa, Xiong comentó que se benefició de las políticas del gobierno del condado y de su fuerte respaldo. “En 2019 propuse lanzar un negocio de agricultura ecológica, que requería un área de tierra relativamente grande. Afortunadamente, los funcionarios locales me brindaron un gran apoyo y me acompañaron a elegir el terreno. Entonces decidí instalar mi empresa en Dongtou, donde crecí. Hasta la fecha, he invertido aproximadamente 70 millones de yuanes (u$s 11 millones) en la empresa para desarrollar la agricultura ecológica”.

Xiong sostuvo que se sintió impulsada a invertir en la localidad no solo por el amor por su pueblo natal, sino también porque tenía plena confianza en la política del país de revitalizar las áreas rurales en el futuro cercano.

Se ha hecho mucho hincapié en la estrategia de revitalización rural, iniciada por el presidente Xi Jinping en octubre de 2017. En febrero pasado, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado emitieron un documento sobre la implementación de la estrategia. Así, el desarrollo de las zonas rurales y su revitalización son una prioridad para el trabajo del Gobierno durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025).

En Jiangxi, el desarrollo de tales áreas se destaca en el XIV Plan Quinquenal de la provincia, que también se emitió en pasado febrero y se basa en la situación local. El plan de Jiangxi continuará favoreciendo la estructura industrial de la agricultura haciéndola más moderna y mejorando su calidad. El plan establece que para el 2025 el valor de producción de cuatro categorías principales (arroz; frutas, verduras y té; cría de ganado; y la acuicultura) totalizará más de 120.000 millones de yuanes cada una.

El plan apoyará la construcción de unas 200 bases agrícolas para 2025, que producirán alimentos orgánicos y también canalizarán más recursos para desarrollar la agricultura de ocio con el fin de aumentar el valor agregado de la industria.

Xiong, la empresaria, sostuvo que está solicitando que sus productos se certifiquen como orgánicos. “El ambiente aquí y los productos cultivados por los agricultores locales son de buena calidad, pero se necesita una empresa bien regulada para ayudar a los agricultores a planificar y aplicar dicha certificación. Esto ayudará enormemente a mejorar sus ingresos”.

Asimismo, el pueblo de Dongtou también es el hogar de miembros del grupo étnico she, que aportan un toque exótico a la zona, lo que lo convierte no solo en un lugar para productos de alta calidad sino también en una atracción turística. Liu Shiyang, director del pueblo de Dongtou, señaló: “El ambiente libre de contaminación y la alta cobertura forestal del 88 % brindan buenas condiciones para plantar productos orgánicos. Ahora contamos con especialidades como las ciruelas furong, el arroz orgánico y el Ganoderma (un género de hongos reconocido por sus propiedades medicinales y farmacológicas). Además, casi el 95 % de los residentes del pueblo, más de 1.800 de ellos, son del grupo étnico she. Sus costumbres populares, que se remontan a 1.700 años, y sus vestimentas hacen de Dongtou una atracción turística”. En 2019, Dongtou fue catalogado como un pueblo clave para la estrategia de revitalización rural y ha recibido más de 100 millones de yuanes del gobierno del condado, indicó Liu.

Dongtou ha recibido a más de 59.000 viajeros desde 2019, señalaron las autoridades del condado de Huichang. Los ingresos del pueblo en 2020 aumentaron anualmente en más del 22 %, alcanzando casi 36 millones de yuanes.

Liu Xiufeng, secretario del Partido de Dongtou, señaló que se harán esfuerzos continuos para crear un ambiente más amigable a fin de atraer inversionistas en el futuro cercano, promoviendo a su vez el empleo para los residentes locales. “Por ejemplo, se está construyendo una fábrica de procesamiento de brotes de bambú secos en la aldea de Shezu, con una inversión de 8 millones de yuanes hasta ahora. También estamos planeando construir casas de familia que destaquen la cultura de la etnia she, junto con una calle comercial en la misma aldea para que los viajeros pasen más tiempo allí e impulsen la economía relacionada con el turismo”.