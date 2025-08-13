Ningjin brilla en los gimnasios mundiales

En el centro de este auge industrial se encuentra Zhou Yueming, fundador de Shandong DHZ Fitness Equipment Co Ltd, un entrenador personal de barba tupida y risa estruendosa que resuena en su fábrica.“Sudamérica, con países como Brasil, es uno de nuestros principales destinos de exportación”, señaló Zhou.

Zhou comenzó a fines de los años 90 en un taller junto a la carretera, apenas lo suficientemente grande para albergar dos tornos. Con un martillo y una soldadora de segunda mano en su patio trasero, fabricó el primer set de máquinas de ejercicio en la historia de Ningjin.

Hoy, Zhou preside una empresa con una megafábrica de 340.000 metros cuadrados, capaz de producir 500.000 unidades al año.

A comienzos de los 2000, mientras emergía la tendencia del fitness en China, cada vez más residentes de Ningjin siguieron el ejemplo de Zhou y comenzaron a experimentar con máquinas de gimnasio. Con el tiempo, se consolidó una cultura colectiva de ingeniería basada en prueba y error.

A medida que aumentaban los pedidos, el gobierno local intervino. Se delimitaron parques industriales, se implementaron apoyos a la exportación y se mejoró la infraestructura logística.

En 2024, la industria de equipos de gimnasio del condado alcanzó un valor total de producción de 13.900 millones de yuanes (u$s 1.940 millones) y empleó a más de 40.000 personas. Hoy, casi 3.000 empresas de equipos de entrenamiento y deporte tienen sede en Ningjin.

Una de ellas, MBH, ha sido pionera en líneas de ensamblaje automatizadas para máquinas cardiovasculares domésticas y actualmente posee decenas de patentes nacionales e internacionales.

“El próximo campo de batalla no es el precio. Son los algoritmos, los datos y la experiencia del usuario. No se trata de producir más, sino de producir con inteligencia”, aseguró Liu Xinli, gerente general de MBH.

En la compañía, 47 líneas de productos, más de 400 modelos individuales, llenan las salas de exposición. Cerca del 30% son dispositivos inteligentes, equipados con software que reconoce rostros, evalúa métricas de salud y adapta rutinas de entrenamiento en tiempo real.

Liu afirmó que los pedidos de la empresa han crecido más del 40% este año, y alrededor del 70% corresponde a exportaciones.

Una visión similar se repite en Shandong Brightway Fitness Equipment Co Ltd, otra estrella en ascenso del ecosistema de fabricación de equipos de fitness en Ningjin.

Su línea de producción es completamente automatizada: cortadoras láser, soldadores robóticos, rociadores de pintura automáticos. Más del 95% de las piezas se fabrican internamente. En los últimos años, las ventas por comercio electrónico han generado un crecimiento anual superior al 50%.

De hecho, lo que hace verdaderamente única a Ningjin no es solo su capacidad industrial, sino la velocidad de su ecosistema. Gracias a la alta concentración de casi 3.000 empresas relacionadas, cualquier máquina de gimnasio puede fabricarse, ensamblarse y embalarse sin salir del condado.



Por LIU WEIFENG, CHENG YU y ZHAO RUIXUE