Los movimientos para contener a China se ven desacertados

“Si esta nueva iniciativa se enfoca demasiado en ‘contrarrestar a China’, no tendrá éxito”, sostuvo Stephen Smith, becario postdoctoral en la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, al periódico canadiense National Post. “A los países del Sur Global que reciben esta inversión no les importa la competencia entre Estados Unidos y China. No quieren elegir; solo desean más inversión”.