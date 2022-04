Los constructores chinos contribuyen a la BRI

El pasado 24 de marzo, China Railway No 4 Engineering Group Co Ltd, conocida como CREC4, hizo entrega de una planta urbana de suministro de agua que había construido a operarios de Costa Rica en una ceremonia a la que asistió el presidente del país, Carlos Alvarado Quesada. La construcción de la planta, el tercer proyecto que recibe la asistencia de China en Costa Rica, comenzó en abril de 2019 y está ayudando a los residentes del cantón de Cañas a acceder a suficiente agua y a resolver el problema de contaminación de agua con arsénico.