Las reservas reequilibran la biodiversidad de la nación

Mei Mei dio a luz a una cría macho y He He se reprodujo con éxito de forma natural, una muestra de los avances logrados en el apareamiento en condiciones de campo para pandas gigantes criados en cautiverio, afirmó Huang Zhi, director de la Base Bifengxia de Ya’an del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China.

Al poseer genes de pandas gigantes salvajes, se espera que He He y Mei Mei abran nuevas posibilidades para la futura recuperación de la población silvestre de pandas gigantes en China, señaló.

“Cada panda cuenta con un sistema claro de gestión de linaje. Todos los días se realiza un monitoreo muy detallado de su salud. Cada año existe un plan de reproducción que debe ser aprobado por expertos antes de implementarse. Actualmente controlamos la reproducción de entre 15 y 20 pandas por año”, explicó Huang.

Añadió que la población en cautiverio del centro alcanzó los 387 ejemplares a finales de 2024, frente a apenas seis a comienzos de la década de 1980.

Mientras tanto, el país también registró avances notables en la recuperación de la población silvestre de pandas gigantes, cuyo número aumentó de alrededor de 1.100 ejemplares en la década de 1980 a aproximadamente 1.900 en la actualidad, según la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas.

Desde la creación del Parque Nacional del Panda Gigante, las autoridades de Sichuan restauraron 22.090 hectáreas de hábitat, revocaron 200 derechos mineros y eliminaron 258 pequeñas centrales hidroeléctricas para reforzar la conservación de los pandas, de acuerdo con la Administración de Silvicultura y Praderas de Sichuan.

El número anual de avistamientos de pandas gigantes salvajes en la sección de Sichuan del parque aumentó de 135 a 185, lo que sugiere una recuperación estable de la población silvestre.

Para los residentes locales, el parque nacional también generó beneficios tangibles. Zhou Hong, un residente de 32 años de la aldea de Fazhan, en el condado de Yingjing de la provincia de Sichuan, es un claro ejemplo.

Tras el inicio del programa piloto del Parque Nacional del Panda Gigante, decidió transformar su vivienda en una casa de huéspedes.

“Desde la creación del Parque Nacional del Panda Gigante, muchos turistas llegaron a la zona”, afirmó.

La rica avifauna de los alrededores de su aldea incrementa aún más el atractivo del lugar. Entre sus clientes hay numerosos aficionados a la observación de aves y conservacionistas de la vida silvestre que llegan para realizar investigaciones y fotografía de naturaleza, explicó.

La transformación de la aldea de Fazhan fue notable. Según las autoridades locales, desde el inicio del programa piloto del parque nacional, la cantidad de habitantes se duplicó, al igual que el número de establecimientos de turismo rural y alojamientos familiares, mientras que el ingreso neto per cápita se cuadruplicó. Al mismo tiempo, actividades ilegales como la caza furtiva y la recolección de brotes de bambú se volvieron poco frecuentes.

Según las autoridades de Sichuan, la sección provincial del Parque Nacional del Panda Gigante recibió alrededor de 16 millones de visitantes durante los últimos cinco años.

El Parque Nacional del Panda Gigante es uno de los cinco parques nacionales establecidos formalmente en 2021, tras el lanzamiento del programa piloto del sistema de parques nacionales en 2015.

De acuerdo con la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas, los cinco parques nacionales abarcan 230.000 kilómetros cuadrados y protegen cerca del 30% de las especies clave de fauna silvestre terrestre presentes en China.

Entre ellos se encuentra el Parque Nacional de Sanjiangyuan, cuya creación garantizó la protección integral de los ecosistemas de cabecera de los ríos Yangtsé, Amarillo y Lancang.

Li Hongfu, funcionario de la Administración del Parque Nacional de Sanjiangyuan, afirmó que un enfoque centrado en las personas fue fundamental.

“Hoy, las montañas exuberantes y las aguas cristalinas del Parque Nacional de Sanjiangyuan ya son activos invaluables”, enfatizó. “Al permitir que más habitantes locales desarrollen medios de sustento vinculados a la conservación ecológica y se beneficien de ella, estos recursos ecológicos se están convirtiendo gradualmente en una fuente duradera de bienestar para la comunidad”.

“El desarrollo del parque nacional se ganó el apoyo de la población y sin duda conducirá a un futuro aún más prometedor”, añadió Li.

Por HOU LIQIANG.