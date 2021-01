Las nuevas formas para salir de la pobreza

Jiang fue uno de los muchos que conoció la fabricación de violines en Beijing gracias a un amigo de su aldea. “En 2001, un amigo me llevó a Hao Yun, que entonces estaba ubicada en Beijing y fue fundada por un nativo de Queshan. En ese momento, Internet no se usaba mucho en mi pueblo y la información no era tan accesible como ahora. La presentación de amigos cercanos y los familiares se convirtió en una forma común y confiable de encontrar trabajo”, comentó Jiang.

Trabajar como luthier le da una sensación de logro. “Puede ser difícil de creer que un agricultor con pocos conocimientos de música proveniente de un condado pequeño pueda hacer buenos violines y ayudar a la gente a perseguir sus sueños musicales”.

A medida que más gente de Queshan se mudaba a Beijing y trabajaba en la industria del violín, el gobierno local comenzó a prestar atención. En 2015, las autoridades de Queshan adoptaron incentivos para atraer a los luthiers de Beijing a su condado de origen, reubicarse o iniciar negocios de fabricación de violines. El objetivo era convertir a Queshan en el principal centro de fabricación de violines de China, impulsar la economía local y crear más empleos.

Hao Yun, la compañía para la que trabaja Jiang, es una de las empresas que se trasladaron de Beijing a Queshan. “El gobierno de Queshan tiene muchas políticas de apoyo, como recortes de impuestos y exenciones de alquiler para nuestra fábrica”, señaló Guo Xinshe, gerente general de Hao Yun. “Esa es una de las razones por las que volvimos. También queremos dirigir un negocio que nos beneficie no solo a nosotros, sino a más personas en nuestro pueblo natal”. Queshan tiene ahora unas 102 fábricas de violines que dan trabajo a más de 2.600 personas.

Con la concurrencia de mano de obra, capital y recursos, muchas aldeas, condados y ciudades pequeñas de China están desarrollando industrias pilares que son bien conocidas tanto en el país como en el extranjero, lo cual es esencial para que esas áreas impulsen la economía regional.

Al igual que los violines hechos a mano en Queshan, los servicios de atención domiciliaria en Tianzhen, provincia de Shanxi, también han crecido rápidamente y son importantes fuentes de ingresos para el desarrollo económico local.

Pero hace solo ocho años, Tianzhen estaba entre los condados más afectados por la pobreza del país. En 2012, el gobierno local decidió promover el sector de los servicios de atención domiciliaria como un medio importante para aliviar la pobreza en Tianzhen. Los funcionarios del gobierno han estado trabajando para ayudar a los lugareños a recibir capacitación ocupacional gratuita en la Escuela de Capacitación Vocacional Sol de Tianzhen.

Li Chun, el director de la escuela, señaló que ofrece capacitación gratuita a los estudiantes en las clases de nivel inicial y medio, e incorpora a los estudiantes en trabajos que brindan ingresos decentes en Beijing y otras ciudades. Aproximadamente 30.000 mujeres de Tianzhen han recibido formación en servicios de atención domiciliaria y han encontrado trabajo fuera de su condado de origen, incluso en Estados Unidos y Japón.

“Con el cumplimiento de China de su objetivo de terminar con la pobreza absoluta para fines de 2020, los gobiernos y las empresas están intensificando sus esfuerzos para desarrollar industrias pilares”, indicó Zhou Minliang, investigador principal del Instituto de Economía Industrial de la Academia de Ciencias Sociales de China. “Es una forma eficaz y sostenible de impulsar el crecimiento económico regional. El desarrollo de industrias pilares en áreas empobrecidas puede potenciar completamente los recursos locales, atraer inversiones, ayudar a crear oportunidades de empleo y aumentar los ingresos de la población local. Muchas zonas afectadas por la pobreza en China han desarrollado industrias con sus propias características”.

El desarrollo de industrias es eficaz para acabar con la pobreza, sostuvo Zhou. Pero para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo también es importante optimizar las estructuras de la industria, formar una cadena industrial relativamente madura, mejorar la influencia de la marca para lograr un desarrollo de alta calidad y progresar en las cadenas de valor globales. “También es importante promover la formación profesional entre personas de zonas empobrecidas y establecer mecanismos, como la adopción de políticas preferenciales, para atraer talento, profesionales y alentar a los jóvenes funcionarios de gobierno a trabajar en esas áreas para un mejor desarrollo”, señaló Zhou.