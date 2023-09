Las marcas chinas ganan terreno online

Sinomach-Hi International Equipment Co Ltd, una subsidiaria de China National Machinery Industry Corp Ltd (Sinomach), indicó que las ventas de sus excavadoras y máquinas de carga se han duplicado en Alibaba.com, el mercado en línea de empresa a empresa para mayoristas globales de Alibaba Group, en los últimos dos años.

Wang Chuanming, presidente de la compañía tecnológica china, señaló que las exportaciones de sus productos a través de plataformas digitales superaron los 11 millones de yuanes (u$s 1,5 millones) en 2022 y alrededor del 80 % de sus pedidos en línea se realizaron desde Alibaba.com.