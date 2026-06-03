Se espera que el valor total del mercado de servicios de navegación y posicionamiento satelital en China, especialmente aquellos basados en el Sistema de Navegación por Satélite BeiDou, supere 1 billón de yuanes (u$s 147.000 millones) antes del final del período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), según un referente del sector.
La industria de navegación satelital apunta a un nuevo hito
Se espera que el valor total de este mercado en China supere u$s 147.000 millones antes de 2030
Zhang Huifeng, presidente de la Asociación de Sistemas Globales de Navegación por Satélite y Servicios Basados en Localización de China, afirmó que los próximos años serán cruciales para que BeiDou despliegue plenamente su potencial y valor.
Al presentar el informe anual sobre negocios relacionados con BeiDou en una reunión de la asociación celebrada el 18 de mayo, Zhang indicó que, durante el actual período del plan, el sistema BeiDou potenciará todos los sectores públicos y empresariales.
“Se integrará profundamente en nuestra vida cotidiana y continuará mejorando la experiencia de los usuarios. Casi todos los teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y automóviles de pasajeros fabricados en China ya incorporan BeiDou como una función estándar, lo que significa que el público utiliza servicios habilitados por BeiDou a diario”, dijo Zhang.
En el mercado internacional, los usuarios tendrán un mayor acceso a servicios habilitados por BeiDou para facilitar su trabajo y mejorar sus vidas, continuó, y señaló que los servicios y productos relacionados con BeiDou ya fueron exportados a más de 140 países y regiones.
A través de cooperación localizada, empresas chinas establecieron más de 20 centros de servicio en el extranjero en países y regiones involucrados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), ampliando continuamente la red de servicios, agregó.
Para el final del período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), los productos y servicios habilitados por BeiDou ganaron terreno en los países y regiones socios de la BRI, alcanzando una cuota de mercado del 58% en esos lugares, afirmó Zhang.
Según el informe de la asociación, para fines de 2025 el valor total de los servicios de navegación y posicionamiento satelital en China alcanzó aproximadamente 629.000 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 9,24%.
BeiDou es el sistema de navegación por satélite desarrollado de manera autónoma por China y el cuarto de este tipo en el mundo, junto con el GPS de Estados Unidos, el GLONASS de Rusia y el Galileo de la Unión Europea.
Desde 2000, se lanzaron 64 satélites BeiDou, incluidos cuatro experimentales, mediante 47 cohetes Gran Marcha-3 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia de Sichuan.
El sistema de navegación satelital fue declarado completo en julio de 2020 y comenzó a prestar servicios globales a gran escala.
En la actualidad, más de 50 satélites BeiDou permanecen en servicio activo, operando en múltiples tipos de órbitas.
Por ZHAO LEI.