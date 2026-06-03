La industria de navegación satelital apunta a un nuevo hito

“Se integrará profundamente en nuestra vida cotidiana y continuará mejorando la experiencia de los usuarios. Casi todos los teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y automóviles de pasajeros fabricados en China ya incorporan BeiDou como una función estándar, lo que significa que el público utiliza servicios habilitados por BeiDou a diario”, dijo Zhang.

En el mercado internacional, los usuarios tendrán un mayor acceso a servicios habilitados por BeiDou para facilitar su trabajo y mejorar sus vidas, continuó, y señaló que los servicios y productos relacionados con BeiDou ya fueron exportados a más de 140 países y regiones.

A través de cooperación localizada, empresas chinas establecieron más de 20 centros de servicio en el extranjero en países y regiones involucrados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), ampliando continuamente la red de servicios, agregó.

Para el final del período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), los productos y servicios habilitados por BeiDou ganaron terreno en los países y regiones socios de la BRI, alcanzando una cuota de mercado del 58% en esos lugares, afirmó Zhang.

Según el informe de la asociación, para fines de 2025 el valor total de los servicios de navegación y posicionamiento satelital en China alcanzó aproximadamente 629.000 millones de yuanes, lo que representa un aumento interanual del 9,24%.

BeiDou es el sistema de navegación por satélite desarrollado de manera autónoma por China y el cuarto de este tipo en el mundo, junto con el GPS de Estados Unidos, el GLONASS de Rusia y el Galileo de la Unión Europea.

Desde 2000, se lanzaron 64 satélites BeiDou, incluidos cuatro experimentales, mediante 47 cohetes Gran Marcha-3 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia de Sichuan.

El sistema de navegación satelital fue declarado completo en julio de 2020 y comenzó a prestar servicios globales a gran escala.

En la actualidad, más de 50 satélites BeiDou permanecen en servicio activo, operando en múltiples tipos de órbitas.

Por ZHAO LEI.