El papel internacional del RMB gana terreno

El Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos, o CIPS (por sus siglas en inglés), la principal plataforma para compensación y liquidación transfronteriza en yuanes, registró recientemente un volumen diario de transacciones de 1,22 billones de yuanes (u$s 179.000 millones), un récord histórico, según Shanghai Securities News.

Mientras tanto, Reuters informó en abril que refinerías indias liquidaban pagos de determinados cargamentos de petróleo adquiridos bajo una exención de sanciones estadounidenses utilizando yuanes chinos, mientras que la minera BHP Group habría adoptado un índice de precios chino en su comercio de mineral de hierro con China, lo que indica una aceptación más amplia del RMB para pagos y fijación de precios en los mercados de materias primas.

Zhang Bin, asesor político nacional e investigador sénior no residente del China Finance 40 Forum, afirmó que estos avances sugieren que el RMB ofrece cada vez más a los socios comerciales globales una opción monetaria más diversificada para el comercio de materias primas.

Huang Yiping, decano de la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Pekín, destacó el potencial del RMB para

desempeñar un papel más importante en la fijación de precios de materias primas, dado que China es uno de los mayores importadores mundiales de estos productos y un destacado exportador de manufacturas.

“Promover el uso del RMB para fijar precios en más actividades económicas no solo es posible, sino también un paso indispensable para la internacionalización del RMB”, sostuvo Huang.

Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China, el banco central del país, afirmó que China ha trabajado para mejorar los mecanismos institucionales y la infraestructura financiera que respaldan un uso más amplio del RMB en operaciones transfronterizas, con el objetivo de ofrecer opciones monetarias más diversificadas a todas las entidades.

El creciente papel del yuan en el comercio de materias primas forma parte de una expansión más amplia del uso internacional de la moneda, mientras que un informe de Deutsche Bank señaló que el proceso de internacionalización del RMB probablemente se acelerará.

Los activos denominados en renminbi resultan cada vez más atractivos, impulsados por las sólidas perspectivas de crecimiento de China y el rápido desarrollo de industrias orientadas al futuro, afirmó Stefan Hoops, director ejecutivo de DWS, la división de gestión de activos de Deutsche Bank.

Hoops señaló un cambio estructural en la facturación comercial: mientras que hace cinco años la inmensa mayoría de las facturas de los exportadores chinos estaban denominadas en dólares estadounidenses, una proporción creciente se denomina ahora en RMB.

Por ZHOU LANXU y JIANG XUEQING.