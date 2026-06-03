Avances en la atención médica transforman la vida en Xizang

Las tazas de té de los médicos ya se habían enfriado mientras trabajaban durante toda la jornada, pero realizaron cada tarea con precisión y cuidado. El equipo trabajó rápidamente para medir la presión arterial, monitorear el ritmo cardíaco, realizar ecografías abdominales y extraer sangre para análisis.

p2-Xizang-2 Estudiantes de primaria de Chonggyai realizan chequeos médicos gratuitos en marzo. PARA USO DE CHINA DAILY.

Este año marca el 75° aniversario de la liberación pacífica de Xizang y, a lo largo de las décadas, la atención médica de la región ha experimentado mejoras continuas.

Entre 2021 y 2025, el sector sanitario de Xizang registró una notable expansión, informó la agencia de noticias Xinhua.

El número de instituciones médicas pasó de 6.938 a 7.231, mientras que la capacidad de camas aumentó de 18.942 a 21.488. El número total de profesionales de la salud creció de 40.899 a 50.766.

La financiación total asignada al sector sanitario de la región alcanzó los 60.890 millones de yuanes durante el período 2021-2025, lo que representó un incremento de 64,19% respecto del quinquenio anterior.

Desde 2013, el comité regional de salud de Xizang realizó esfuerzos constantes para promover los chequeos médicos entre los residentes urbanos y rurales. Durante ese período se completaron alrededor de 22,4 millones de chequeos médicos, cubriendo a toda la población.

El gobierno otorga un subsidio anual para cada residente, que este año aumentó a 164 yuanes

(u$s 24,1) para cubrir el costo de los chequeos. Los residentes mayores de 65 años reciben 200 yuanes.

Además, muchos de los servicios médicos posteriores, como algunos medicamentos para tratar enfermedades crónicas, son gratuitos.

Este año se realizarán nuevos esfuerzos para ampliar el acceso a los servicios médicos mediante el despliegue de más vehículos móviles de diagnóstico sanitario. También se prevén mejoras en los equipos existentes a bordo, junto con la distribución de motocicletas y kits portátiles de diagnóstico a las clínicas de las aldeas, lo que permitirá a los trabajadores sanitarios de base realizar chequeos básicos de manera más rápida y eficiente.

Estos esfuerzos ya mostraron resultados positivos a nivel del condado. En el condado de Chonggyai, por ejemplo, 14.000 residentes se han realizado chequeos médicos este año y la tasa de participación ha superado el 88%.

“Los chequeos médicos para los residentes rurales son un componente importante de nuestro proyecto de bienestar”, afirmó Pasang Phenthok, director del Hospital Central del Condado de Chonggyai.

Los chequeos incluyen análisis de función hepática y renal, controles de glucosa en sangre, radiografías de tórax y ecografías.

Este año se introdujeron chequeos prenatales gratuitos, junto con pruebas de detección de enfermedades infecciosas graves como hepatitis B, VIH y tuberculosis.

p2-Xizang-3 Monjes reciben un chequeo médico anual gratuito en el Hospital Central del Condado de Chonggyai en abril. PALDEN NYIMA / CHINA DAILY.

También se monitorean enfermedades comunes en Xizang para su detección temprana. Entre ellas figuran la hipertensión y la policitemia, un trastorno sanguíneo que pueden desarrollar agricultores y pastores en grandes altitudes debido a la reducción de oxígeno. La afección provoca el espesamiento sanguíneo y aumenta el riesgo de coágulos, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos.

En Chonggyai, los profesionales de la salud desarrollaron un sistema para abordar rápidamente las enfermedades graves detectadas durante los chequeos médicos.

Los tratamientos de emergencia se realizan en el lugar, mientras que los pacientes con afecciones crónicas, como diabetes o hipertensión, son incorporados a un sistema de seguimiento para atención continua.

“Estamos formando un proceso cerrado de gestión sanitaria que prioriza la detección e intervención tempranas”, afirmó Pasang Phenthok, y agregó que los chequeos rutinarios pueden revelar problemas de salud comunes como hipertensión, hígado graso, cálculos biliares y enfermedades cardiovasculares.

El elevado consumo de sal en la dieta de los residentes rurales, especialmente a través del té con manteca, es una de las principales causas de estas afecciones.

Phurbu, un monje del monasterio Dragkar de Namling, contó cómo los chequeos regulares lo ayudaron a detectar y controlar la hipertensión, mejorando significativamente su salud.

“Alrededor de 2021, durante un chequeo, el médico me aconsejó tomar medicación antihipertensiva de forma permanente. Ahora, después de años de tratamiento, mi presión arterial volvió a la normalidad”, afirmó Phurbu.

De manera similar, Phurbu Tsering, un monje de Chonggyai, destacó los beneficios de los controles médicos anuales: “Estos chequeos son herramientas eficaces que permiten tratamientos oportunos y la prevención de complicaciones más graves”.

Por PALDEN NYIMA y DAQIONG.