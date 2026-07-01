Las empresas y los aficionados chinos dejan su huella en la Copa Mundial

Esta es la sexta vez consecutiva que la selección nacional de China no logra clasificarse al torneo, tras una decepcionante campaña de eliminatorias asiáticas, desde su única participación en 2002.

Sin embargo, los aficionados chinos siguen comprometidos con su pasión por el fútbol, incluso si eso implica gastar una fortuna en vivir la experiencia en el Mundial más caro de la historia de la FIFA.

Por ejemplo, Gu Xin y su esposa, una pareja de Shanghai aficionada al fútbol, tuvieron que gastar u$s 1.700 cada uno para conseguir entradas para los partidos.

Las empresas chinas igualan el entusiasmo de los aficionados con su alta visibilidad. La compañía tecnológica Lenovo, la marca de productos lácteos Mengniu y el fabricante de electrodomésticos Hisense consiguieron roles de patrocinadores oficiales en distintos niveles del sistema comercial de la FIFA, con una inversión total reportada de más de u$s 500 millones.

En lugar de simplemente comprar exposición para sus marcas, los patrocinadores chinos participan cada vez más activamente al demostrar sus últimos servicios y tecnologías mediante su participación operativa en el torneo, señalaron expertos.

“Las empresas chinas ya no se limitan a comprar anuncios. Están aprovechando el atractivo global del torneo para promover su fortaleza tecnológica y el valor de sus marcas”, dijo Jiang Xiaojuan, profesora de la Universidad de la Academia de Ciencias Sociales de China, durante un evento de marketing del Mundial organizado por Lenovo en Beijing el 11 de junio.

Las nuevas imágenes de repetición del partido desde la perspectiva del árbitro en la cancha, proporcionadas por un dispositivo de Lenovo impulsado por inteligencia artificial, fueron uno de los aspectos destacados de la transmisión del partido inaugural. Esto ofreció a los espectadores una forma más inmersiva de experimentar el encuentro.

La última tecnología de pantallas de Hisense, como socio del sistema de Árbitro Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés) del torneo, permite al sistema arbitral reproducir con precisión los detalles de un partido y tomar decisiones exactas.

“Hay mucho potencial por desarrollar en China y tiene un papel muy importante que desempeñar dentro de la región y como miembro de la FIFA”, dijo Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA, durante una visita a Beijing en mayo.

Por SUN XIAOCHEN.