Inicio China Watch mujeres
Derechos de las mujeres

La nación avanza en el desarrollo de las mujeres

Un libro blanco recién publicado presenta un panorama exhaustivo del progreso histórico del país en materia de derechos de las mujeres bajo el liderazgo del Partido Comunista de China desde 2012

LI YANG
Por LI YANG
Zhang Guimei (derecha)

Zhang Guimei (derecha), directora de la Escuela Secundaria para Niñas de Huaping, observa a sus estudiantes que regresan a la escuela después de rendir un examen nacional de ingreso a la universidad en un sitio de prueba en Lijiang, provincia de Yunnan, el 7 de junio de 2024. HU CHAO / XINHUA

Un libro blanco titulado “Logros de China en el desarrollo integral de las mujeres en la nueva era”, publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado el 19 de septiembre, presenta un panorama exhaustivo del progreso histórico del país en materia de derechos de las mujeres bajo el liderazgo del Partido Comunista de China desde 2012.

La igualdad de género se incorporó a la estrategia de gobernanza del Partido y se integró más estrechamente en los planes de desarrollo nacional desde ese año. Esto ayudó a garantizar que los asuntos de las mujeres se aborden dentro del marco más amplio de la modernización del país.

Los logros descritos en el libro blanco son notables. El aumento de la proporción de mujeres entre las delegadas del Partido, legisladoras, funcionarias de gobierno y asesoras políticas en distintos niveles refleja directamente el compromiso de garantizar que las mujeres tengan un papel igual en la democracia popular de proceso entero del país.

Destacando su aporte indispensable al desarrollo de alta calidad, las mujeres representaron alrededor del 43% de la población ocupada total en 2024, y más de 8,4 millones de ellas recibieron préstamos para llevar adelante sus proyectos.

La erradicación de la pobreza absoluta en 2020 benefició directamente a millones de mujeres. El acceso de las mujeres a la educación y la atención médica también registró avances históricos.

Los logros de China se basan en combinar un enfoque centrado en las personas con una planificación estratégica. Leyes como la Ley contra la Violencia Doméstica, el Código Civil y la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de las Mujeres ofrecen sólidos resguardos legales. Los planes quinquenales del país han incluido secciones específicas sobre el desarrollo de las mujeres. Al mismo tiempo, campañas públicas y programas educativos sobre igualdad de género ayudaron a construir una cultura social de respeto hacia las mujeres y los valores familiares.

Este año tiene un significado especial, ya que marca el 30º aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, celebrada en 1995. Desde entonces, China participa activamente en la causa global del desarrollo de las mujeres con acciones concretas.

Estas acciones incluyen mantener la igualdad de género como política de Estado básica, implementar planes de acción nacionales dedicados al desarrollo integral de las mujeres, respaldar a ONU Mujeres, apoyar a países en desarrollo mediante 100 proyectos de salud materno-infantil y capacitar a más de 200.000 profesionales mujeres de más de 180 países y regiones.

Pronto otra cumbre mundial de mujeres se celebrará en Beijing, lo que subraya la continuidad del compromiso del país con el desarrollo integral de las mujeres tanto a nivel interno como internacional.

Temas relacionados:

Te puede interesar