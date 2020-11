La gloria de un mundo oculto

Para ser específico, es un fotógrafo de inmersión nocturna. Esto se hace en mar abierto. Pero no se trata solo de sumergirse en el agua por la noche. El buceo nocturno se realiza donde aparentemente no hay fondo, en aguas muy profundas, mediante una línea descendente y luces para atraer la vida marina. El fotógrafo a menudo busca la fauna marina inusual que rara vez, o casi nunca, se ve. “La experiencia es asombrosa”, señaló Zhang, de 35 años. “Bucear en las profundidades del océano me hace sentir como si estuviera flotando en un espacio infinito con criaturas marinas luminosas que brillan como estrellas”.