La escalada, un nuevo pasatiempo urbano

Chen representa a un creciente grupo demográfico que transformó la escalada deportiva de una actividad de nicho en una industria de miles de millones de yuanes.

Tras el exitoso debut de la escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y su espectacular exhibición en los Juegos de París 2024, este deporte alcanzó un punto de inflexión en la segunda mayor economía del mundo. Lo que antes era visto como una actividad arriesgada reservada para amantes de la adrenalina ahora es adoptado tanto por trabajadores urbanos de oficina como por estudiantes de escuela primaria.

El catalizador de esta revolución vertical es, sin duda, el “efecto olímpico”. Desde que el Comité Olímpico Internacional incorporó oficialmente la escalada deportiva al programa olímpico, el Gobierno chino incrementó su apoyo a los programas nacionales de entrenamiento, lo que posteriormente se extendió a los niveles de base.

Según el Informe sobre el desarrollo de la industria de la escalada en China, el panorama de este deporte experimentó un cambio estructural.

En 2023, el número de gimnasios comerciales de escalada en China superó por primera vez al de Estados Unidos. Hasta enero de 2025, esa cifra aumentó un 27,5%, alcanzando las 811 instalaciones, señala el informe.

Mia Liu, fundadora de Bloc1, un gimnasio de escalada recientemente inaugurado en una comunidad residencial de Beijing, afirmó que, aunque los Juegos Olímpicos encendieron la chispa, fueron los trabajadores de oficina quienes alimentaron el crecimiento.

Liu explicó que para los residentes sobrecargados de trabajo de las ciudades chinas de primer nivel, la escalada ofrece un singular “estado de flujo” que los gimnasios tradicionales no pueden proporcionar.

“Cuando estás a cuatro metros de altura en una pared, no puedes pensar en tus indicadores de desempeño ni en los correos electrónicos sin leer. Solo puedes pensar en tu próximo movimiento”, agregó.

Si los trabajadores de oficina son actualmente la principal base de clientes de la industria, los adolescentes representan su futuro.

“Es una partida de ajedrez física”, afirmó Lyu Shan, madre de dos hijos en Beijing, quien gasta 1.500 yuanes (u$s 210) al mes en clases de escalada para su hijo de siete años.

“Le enseña que está bien caerse, siempre que descubra por qué se cayó e intente nuevamente”, dijo Lyu.

La rápida proliferación de gimnasios de escalada impulsó un crecimiento explosivo en toda la cadena industrial.

Según datos del Instituto de Investigación JD sobre Consumo y Desarrollo Industrial, las ventas de magnesio para escalada, zapatillas de escalada y cascos de escalada aumentaron en 2024 un 210%, un 52% y un 37% interanual, respectivamente.

Por ZHENG XIN.