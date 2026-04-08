La "ciudad del futuro" se hace realidad tras 9 años

En 2021, la familia se mudó a un luminoso departamento nuevo en el distrito de Rongdong. Con la inquietud inicial ya lejana, Xing afirmó que lo que más la tranquiliza es el futuro que se despliega allí.

p2-Xiong_an-2 Empleados de China Railway Construction Engineering Group trabajan en el campus de Xiong’an de la Universidad Forestal de Beijing el 11 de febrero. MU YU / XINHUA.

“Las oportunidades, especialmente para las generaciones más jóvenes, son mucho mayores que las que podría ofrecer una pequeña tienda de pueblo”, dijo. “La vida acá simplemente se siente bien”.

La experiencia de la familia es más que una historia personal; es una prueba concreta de una visión nacional hecha realidad.

Establecida en abril de 2017, la Nueva Área de Xiong’an, apodada “la ciudad del futuro de China”, fue diseñada para aliviar a Beijing de funciones no esenciales para su papel como capital y para impulsar el desarrollo coordinado de la región Beijing-Tianjin-Hebei.

A medida que Xiong’an se acerca a su noveno aniversario, la evolución de su paisaje urbano, su integración funcional y su desarrollo industrial son evidencia clara de su vitalidad sostenida y su impulso hacia adelante. El progreso estuvo guiado desde el inicio por el presidente Xi Jinping, quien desempeñó un papel activo en la orientación y el avance del proyecto en cada etapa: desde la selección del sitio y la planificación hasta la construcción y el desarrollo de alta calidad.

Ubicada en el corazón de la región formada por Beijing, Tianjin y Baoding (Hebei), Xiong’an abarca principalmente los condados de Xiongxian, Anxin y Rongcheng, a unos 100 kilómetros al suroeste de Beijing. Cuenta con una ubicación geográfica favorable, buenas conexiones de transporte y abundantes recursos naturales en términos de tierra, agua y medio ambiente, además de un amplio espacio para crecer.

Durante su primera gira de inspección al sitio en 2017, Xi subrayó que la planificación y construcción de Xiong’an fue “una decisión histórica y estratégica de gran importancia”, y pidió avanzar en su desarrollo con “una visión global, estándares internacionales, características chinas y objetivos orientados al futuro”.

También delineó la visión de convertir a Xiong’an en una ciudad ecológica y habitable, un polo de desarrollo impulsado por la innovación, una zona de demostración de desarrollo coordinado y un área piloto de apertura, entre otros aspectos.

El desarrollo sostenible y orientado a la calidad que impulsa Xiong’an no se centra en la velocidad ni en la escala de la construcción urbana, sino en cómo una ciudad puede mejorar la calidad de vida, lograr una industrialización verde y baja en carbono, y permitir operaciones urbanas inteligentes y eficientes, explicó Liu Zhenming, subdirector del buró de recursos naturales y planificación de Xiong’an.

“Nuestros esfuerzos buscan maximizar el valor de cada centímetro de tierra mediante una planificación científica y una gestión estricta. Esto garantizará que el desarrollo urbano resista la prueba del tiempo y permita que la población comparta los beneficios de la planificación y el desarrollo”, dijo.

Hasta ahora, más de 400 filiales de empresas estatales centrales y más de 4.000 compañías con sede en Beijing se han establecido en la nueva área. El segundo grupo de proyectos que se trasladan desde la capital también comenzó de manera ordenada.

Este impulso también se traduce en nuevas oportunidades aprovechadas por un número creciente de nuevos residentes. Liu Yangang, empleado de la filial de Xiong’an de la compañía State Grid Digital Technology, es uno de ellos.

p2-Xiong_an-4 Técnicos trabajan en una planta de producción de chips de una base piloto de pruebas en Xiong’an el 26 de marzo de 2025. MU YU / XINHUA.

Asignado inicialmente desde Beijing en 2022 como gerente de control de costos para un proyecto de centro de innovación, él realizaba en un principio viajes de trabajo de corta duración a Xiong’an.

Tras conocer mejor los planes de desarrollo de la zona y sus prometedoras perspectivas, y al notar que el costo de vida era casi la mitad que en Beijing, Liu Yangang y su esposa trasladaron a su familia allí en 2023.

“Nuestra decisión estuvo motivada por una mayor sensación de seguridad, beneficios derivados de políticas públicas, una mejor calidad de vida y confianza en el potencial a largo plazo de Xiong’an”, dijo.

Xiong’an adoptó medidas concretas para convertir en realidad una gestión centrada en las personas, afirmó Zhang Jing, subdirector del buró de servicios públicos de la zona, al tiempo que destacó que la planificación y construcción de Xiong’an encarnan la idea de Xi de que “beneficiar al pueblo es el principio fundamental de la gobernanza”.

Entre las iniciativas clave, añadió Zhang, figuran garantizar un acceso fluido a la atención médica y a las pensiones, mejorar las oportunidades laborales y los servicios públicos, y reforzar el apoyo a los grupos vulnerables, de modo que tanto los reubicados como los nuevos residentes puedan llevar una vida mejor en Xiong’an.

Estas medidas son las que hacen que la visión de una ciudad pensada para las personas se convierta en una parte tangible de la vida cotidiana, concluyó.

Por ZHANG YU y JI HAISHENG.