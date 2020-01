Li Zilin, de 9 años, habla en un evento en las áreas conexas de la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas, en Madrid, el 5 de diciembre. PARA USO DE CHINA DAILY

Por HOU LIQIANG

Miles de personas de todas las edades llenaron las calles de Madrid a principios del mes pasado, coreando slogans y sosteniendo pancartas o banderas. Algunos cantaban y bailaban, acompañados de música alegre. Sentado sobre los hombros de su padre, un pequeño niño usaba

una remera blanca con un slogan en la espalda que decía “nunca se es demasiado pequeño para hacer la diferencia”.

Estas escenas del 6 de diciembre durante la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas fueron solo uno de los últimos recordatorios de la presión que están ejerciendo las ONG en todo el mundo para que se tomen más medidas en esta cuestión.

Los delegados chinos que asistieron a la conferencia, especialmente los más jóvenes, contestaban preguntas sobre lo que habían estado haciendo en casa para abordar el cambio climático global. La conferencia, también conocida como COP25, para el encuentro de las partes que firmaron el Acuerdo de París sobre el clima, había sido programada para finalizar el 13 de diciembre. Pero los agitados debates sobre las diferencias demoraron el cierre hasta el 15. Al evento asistieron diplomáticos de casi 200 países y ONG de todo el mundo. Los delegados, incluyendo miembros de tribus amazónicas y representantes de países isleños del pacífico, usaban trajes exóticos cuando aparecían en IFEMA (Feria de Madrid).

Dos niños de 9 años de China se destacaron en medio de miles de concurrentes en el bullicioso centro. Chen Hetu, un niño, y Li Zilin, una niña, fueron los oradores más jóvenes en las áreas conexas del evento.

El 5 de diciembre, Zilin, originaria de la provincia de Sichuan, el hábitat más importante del oso panda, dio un discurso sobre el cambio climático y la protección de los animales. “Durante los siguientes 80 años, es probable que los pandas tengan que trasladarse a altitudes más altas con

temperaturas más bajas en búsqueda de ciertas variedades de bambú si el calentamiento global continúa en el presente”, señaló a su audiencia. “Luchemos juntos con el panda. Unámonos para combatir el cambio climático”, sostuvo Zilin.

Los dos estudiantes de primaria se unieron a cientos de representantes de ONG de China en el viaje de 9.000 kilómetros a España para asistir a la conferencia. Wang Xiangyi, subsecretario general de la Asociación de China para la Cooperación de ONG que ha presenciado el encuentro anual del clima por 12 años, señaló que los representantes de las ONG chinas asistieron por primera vez en 2007, cuando se llevó a cabo el COP13 en Bali, Indonesia. Sostuvo que solo siete chinos del sector no gubernamental estaban en el evento, incluyendo solo tres ONG locales. Los demás eran un periodista y un estudiante universitario, mientras que los otros dos trabajaban para sucursales de ONG internacionales en China. Wang expresó que su asistencia llamó mucha atención y que fueron entrevistados por muchos periodistas, algunos de los cuales afirmaron que

no sabían que las ONG chinas estaban trabajando en cuestiones del cambio climático. “Cuando Sha Zukang (ex sub secretario general de Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales) nos vio, vino a hablar con nosotros y nos pidió una foto grupal”, señaló.

Desde 2007, se ha disparado el desarrollo de las ONG vinculadas con el clima en China, sostuvo Wang. Cuando su asociación creó la Red Civil de Acción Climática de China ese año, esta última tenía solo aproximadamente 10 ONG locales relacionadas con el clima. Ahora, el número ha aumentado a 33. Afirmó que algunas ONG chinas están promoviendo proyectos de forma activa que podrían ayudar con la mitigación y la adaptación del cambio climático, sin saber que estas ideas están relacionadas con el clima. Por ejemplo, una ONG local en la provincia de Yunnan que pensó que su proyecto para ayudar a los granjeros a adaptarse a las sequías frecuentes

promoviendo nuevas especies de cultivos con métodos de plantación renovados era únicamente un programa agrícola.

Las ONG chinas obtuvieron acceso a la conferencia de cambio climático delas Naciones Unidasen calidad de observadoras durante el evento. A la asociación de Wang se le otorgó ese estatus

en 2011, pero hay solo aproximadamente 10 ONG chinas que son observadoras.

Entre los representantes de las ONG chinas el año pasado, la generación más joven se destacó al participar en una serie de eventos en las áreas conexas. No solo dieron discursos, sino que también ofrecieron conferencias de prensa y se unieron a sus pares extranjeros en declaraciones conjuntas sobre la acción climática. El 12 de diciembre, junto a algunos estudiantes internacionales, organizaron un desfile de moda, luciendo indumentaria hecha con materiales reciclados para promover un estilo de vida con bajas emisiones de carbono.

De regreso a casa, los jóvenes chinos, motivados por ONG locales, están asistiendo a más “clases” sobre cambio climático. Por ejemplo, Wang Zekai, que lanzó la ONG Youthink Center en 2009, ha estado promoviendo clases online, esperando “transformar a los jóvenes en talentos que no solo piensen que la emisión baja de carbono es importante, sino que además tomen medidas y sean capaz de influir a las personas que tiene a su alrededor”. Las clases online sobre cambio climático atrajeron a 500.000 jóvenes chinos en 2018, sostuvo. Los estudiantes reciben certificados electrónicos y se los alienta a compartir lo que aprenden mediante las redes sociales para atraer una mayor participación en el programa de las ONG.

La Red Juvenil de Acción Climática de China ha creado un proyecto de 2 años llamado 2030 Cambio Climático +.

Todos los años, elegirá 20 equipos de todo el país. Además de ofrecer capacitación, a la mitad de los equipos se les ofrecerá apoyo financiero para llevar a cabo investigación en el campo relacionado con el clima por un año. La ONG organizará tres equipos

de aprendizaje conjunto intersectorial que publicarán por lo menos 50 documentos sobre el clima escritos desde la perspectiva de los jóvenes para ayudar a difundir el conocimiento sobre la cuestión climática.



Zhang Haoran, de 24 años, que trabaja con la red, señaló: “La exposición en los medios es una parte importante del proyecto para ayudar a promoverlo, con el objetivo de involucrar al gobierno, las empresas, el público y los grupos de reflexión”.