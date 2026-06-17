Impulso del consumo libera gran potencial

Xi, también secretario general del Comité Central del PCCh, había destacado en diciembre, en un artículo publicado en la revista Qiushi, órgano del Comité Central del PCCh, que la expansión de la demanda interna no es una medida paliativa, sino una estrategia que incide en la estabilidad y la seguridad económicas.

Implementar una estrategia de expansión de la demanda interna es necesario para mantener el desarrollo sostenido, saludable y de largo plazo de la economía china y satisfacer la creciente demanda de la población por una vida mejor, indicó Xi.

Zhang Yansheng, economista veterano y experto en asuntos económicos globales, afirmó que las declaraciones de Xi subrayan que la expansión de la demanda interna y el impulso al consumo no deben considerarse simplemente herramientas de política cortoplacista para contrarrestar presiones cíclicas, sino una estrategia de largo plazo estrechamente vinculada al proceso de modernización de China.

“Un país como China, que cuenta con una población enorme y una economía gigantesca muy integrada en el mercado internacional, no puede modernizarse solo a partir de la demanda exterior”, continuó. “Ningún mercado externo en el mundo puede absorber una escala semejante. Por lo tanto, la modernización china debe basarse en la demanda interna”.

“Con un PBI per cápita que ya superó los u$s 10.000, China se encuentra actualmente en una etapa de rápida mejora de la estructura de consumo”, afirmó Fu Linghui, portavoz y economista jefe del Buró Nacional de Estadísticas, y añadió que estas tendencias de demanda avanzarán en paralelo con una oferta más amplia y diversificada de bienes y servicios para seguir impulsando el crecimiento del consumo.

Los analistas señalaron que la mejora del consumo en China y los esfuerzos por expandir la demanda son fundamentales no solo para el crecimiento del país, sino también por su potencial para actuar como un ancla estabilizadora de la demanda mundial, en un contexto en el que los vientos proteccionistas recorren las principales economías.

Louis Kuijs, economista jefe para Asia-Pacífico de S&P Global Ratings, afirmó que las políticas económicas de grandes actores como China, y en particular la manera en que el país estimula el consumo, son seguidas de cerca por los analistas internacionales, ya que tienen importantes implicancias para impulsar el crecimiento económico mundial.

Supachai Junkeiat, presidente de TCP China, el conglomerado tailandés responsable de la marca de bebidas energéticas Red Bull, afirmó que la empresa siempre se mostró optimista respecto del potencial de mejora del enorme mercado de consumo chino.

“De cara al futuro, seguiremos de cerca las tendencias de consumo del país y aprovecharemos la innovación de productos para responder con precisión a las nuevas demandas derivadas de la mejora del consumo”, agregó.

Por WANG KEJU y ZHOU LANXU.