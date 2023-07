Empresas de litio buscan nuevos lazos en el mundo

Ubicado en Jujuy, el proyecto cuenta con un total de recursos de aproximadamente 24,58 millones de toneladas métricas de carbonato de litio equivalente (LCE, por sus siglas en inglés), lo que lo convierte en uno de los proyectos de extracción de litio de lagos salados más importantes del mundo.

Según Ganfeng Lithium, la primera fase del proyecto tiene una capacidad planificada de 40.000 toneladas de LCE y aquella prevista para la segunda fase no será inferior a 20.000 toneladas. Además, se crearán más de 2.000 puestos de trabajo en la zona.

Con el posterior aumento de la capacidad y la optimización de las líneas de producción, el proyecto generará gradualmente productos de carbonato de litio para baterías, indicó la compañía.

El proyecto utiliza energía solar para respaldar el proceso de extracción, recursos de agua no potable para la producción y, después de la evaporación del agua, estos se recolectan y reciclan, con el objetivo de crear un proyecto de recursos de litio limpio y verde.

Hasta la fecha, Ganfeng Lithium tiene cuatro proyectos de litio en Argentina con una inversión total prevista de u$s 2.700 millones y una capacidad de producción anual esperada de más de 100.000 toneladas de LCE.

Como uno de los líderes mundiales en reservas de litio, la empresa actualmente posee 19 minas de litio en todo el mundo. Planea alcanzar una capacidad de producción anual total de productos de litio de no menos de 600.000 toneladas de LCE para 2030.

Ganfeng Lithium no es la única compañía que busca oportunidades en otros mercados. Empresas como Eve Energy Co Ltd, Gotion High-Tech y Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co Ltd también informaron que habrían invertido en proyectos de minería de litio en el extranjero.

Lin Boqiang, director del Instituto de Estudios de Política Energética de China en la Universidad de Xiamen, señaló que el impulso de inversión de las empresas en la minería de litio en el extranjero tiene como objetivo asegurar materiales que se necesitan en la expansión de la producción de baterías de iones de litio para el floreciente mercado de vehículos eléctricos en medio de una transformación verde a nivel global.

Zhou Mi, investigador principal de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica de China en Beijing, señaló: “Los recursos de litio están ampliamente distribuidos en el planeta, y muchos países ricos de litio están dispuestos a invitar a las empresas chinas a realizar inversiones para desarrollar minas locales y poder así impulsar su propia economía. Es una cooperación que resulta beneficiosa para ambas partes”.

Según Huaxi Securities, la dependencia de China de los recursos extranjeros de litio ha alcanzado el 85 % y las empresas nacionales de litio se están aventurando cada vez más en la minería en el extranjero.

“Además, hubo un período en los últimos meses en el que el precio de los minerales de litio aumentó rápidamente, lo que tuvo un impacto significativo en los costos de producción de la industria. Estas empresas esperan expandir las fuentes de litio en el resto del mundo para reducir los impactos y riesgos de las fluctuaciones del mercado”, sostuvo Zhou.