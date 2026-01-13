El yuan se prepara para un rol global más fuerte

China refuerza el rol internacional del yuan en un escenario de cambio global

Los mercados ya han incorporado un yuan más fuerte, dado que los inversores ajustan sus asignaciones ante la debilitada confianza en el dólar y los recortes de tasas en Estados Unidos. Goldman Sachs prevé que la moneda podría apreciarse hasta alrededor de 6,6 por dólar para 2027.

También impulsaría el avance internacional del renminbi la expansión global de los fabricantes chinos, que incrementa la demanda de financiamiento y liquidación transfronteriza en renminbi, indicaron los analistas.

Guo Kai, presidente ejecutivo del Instituto CF40, dijo que apoyar la expansión internacional de las empresas chinas ganó una importancia estratégica creciente, ya que ofrece una forma sostenible y mutuamente beneficiosa de gestionar el superávit comercial del país con el resto del mundo.

El liderazgo del país ha señalado una postura más firme y proactiva respecto de la internacionalización del renminbi.

La propuesta para la elaboración del XV Plan Quinquenal (2026-2030), aprobada en la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China, llamó a avanzar en la internacionalización del renminbi: un ajuste respecto del enfoque de “avanzar de forma estable y prudente” expresado en la tercera sesión plenaria del año pasado.

El yuan chino frente al dólar: desafíos y límites del plan de China

Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China, el banco central del país, dijo en octubre que China fortalecerá integralmente las funciones del renminbi como moneda internacional, incluidas las de fijación de precios, pagos, inversión, financiamiento y reserva.

Guan Tao, economista jefe global de BOCI China, afirmó que la búsqueda de China de una moneda cuya posición internacional iguale su influencia económica es “una elección natural”, y que sirve a la economía real al apoyar la cooperación de la Franja y la Ruta y la expansión global de las empresas chinas.

“El renminbi también ofrece a otras economías e inversores una alternativa en un momento en que el sistema dominado por el dólar muestra una fragilidad creciente, lo que ayuda a reducir la dependencia de una sola moneda y refuerza la resiliencia financiera global”, señaló Guan.

El renminbi es ahora la mayor moneda de liquidación transfronteriza de China y la segunda más utilizada en financiamiento del comercio a nivel global, y ocupa el tercer lugar en la canasta de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A pesar de los avances, los inversores extranjeros poseen actualmente solo entre el 3% y el 4% de las acciones y bonos onshore por valor de mercado, según datos oficiales. Al segundo trimestre de este año, el renminbi representaba 2,12% de las reservas de divisas asignadas, muy por debajo del peso económico de China, de acuerdo con el FMI.