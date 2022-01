El PBI de China en 2021 creció 8,1 %

Según el Buró Nacional de Estadísticas, el producto bruto interno del país alcanzó los 114,4 billones de yuanes (u$s 18 billones) en 2021 con un aumento de aproximadamente 13 billones de yuanes, o u$s 2 billones, lo que equivale al PBI de una economía importante como Italia o Canadá. “Se espera que China, la segunda economía más grande del mundo, represente más del 18 % de la economía mundial en 2021”, sostuvo Ning Jizhe, jefe del buró, en una conferencia de prensa en Beijing. “Se estima que la contribución del crecimiento económico de China a la economía mundial alcance alrededor del 25 % en 2021, desempeñando un papel clave en el apoyo a la recuperación económica mundial”. El PBI per cápita del país llegó a u$s 12,551 el año pasado, acercándose al umbral del Banco Mundial para un país de altos ingresos, agregó.