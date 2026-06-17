El país actualiza reglas de inversión en el exterior

Datos del Ministerio de Comercio mostraron que la inversión directa no financiera de China en el exterior aumentó un 1,3% interanual hasta alcanzar los u$s 145.660 millones en 2025, mientras que en los primeros cuatro meses de 2026, este tipo de inversión en todas las industrias totalizó 429.420 millones de yuanes (u$s 63.500 millones), un incremento interanual del 3,9%.

Los expertos señalaron que la regulación proporcionará un marco institucional más claro para la inversión en el exterior en un contexto marcado por el aumento del proteccionismo y las incertidumbres geopolíticas. También contribuirá a mejorar la calidad de las inversiones, profundizar la cooperación internacional y promover beneficios mutuos, añadieron.

Wei Jianguo, ex viceministro de Comercio, afirmó que la regulación demuestra la determinación de China de seguir siendo un participante activo en la integración económica global pese a los crecientes desafíos geopolíticos.

“Al promover inversiones en el exterior de alta calidad y fortalecer las garantías regulatorias, China busca ofrecer mayor certidumbre para la planificación empresarial de largo plazo, profundizar los vínculos económicos con los mercados internacionales y contribuir a sostener el crecimiento global en un entorno externo volátil”, afirmó Liu Ying, investigadora del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China.

Según la regulación, China continuará promoviendo la cooperación de alta calidad en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, fortalecerá los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral en inversiones y desempeñará un papel más activo en la formulación de normas internacionales sobre inversiones.

La normativa también establece salvaguardias claras para la seguridad nacional y los intereses de desarrollo. Los inversionistas no podrán exportar ni utilizar bienes, tecnologías, servicios o datos relacionados cuya exportación esté prohibida por la legislación china. Además, la exportación o utilización de bienes, tecnologías, servicios o datos restringidos requerirá autorización previa de las autoridades competentes.

Xi Guohua, presidente del conglomerado financiero chino CITIC Group Corp, señaló que requisitos de cumplimiento más claros ayudarán a las empresas chinas a identificar mejor los sectores sensibles, evitar errores regulatorios y proteger sus intereses de largo plazo en los mercados internacionales.

En un informe publicado a finales de marzo, la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica de China indicó que la necesidad de reforzar las salvaguardias para la inversión en el exterior aumentó debido a que algunos países intensificaron recientemente sus revisiones de inversiones y el escrutinio regulatorio sobre empresas extranjeras por motivos de seguridad nacional.

En respuesta a estos desafíos, la regulación también autoriza la adopción de contramedidas frente a restricciones discriminatorias, interrupciones arbitrarias de actividades empresariales y otras prácticas que perjudiquen los intereses de los inversionistas chinos en el exterior.

Por ZHONG NAN.