El estrecho de Taiwán no puede romper el parentesco entre ambos lados

Reunido en Beijing con una delegación de Taiwán encabezada por Ma Ying-jeou, expresidente del partido Kuomintang Chino, Xi afirmó que “las interferencias externas no pueden detener la tendencia histórica de reunificación de la familia y del país”.

“Los compatriotas de ambos lados del Estrecho son todos chinos. No hay nudos que no se puedan desatar, ni cuestiones que no se puedan discutir, ni fuerzas que puedan separarnos”, indicó a la delegación, compuesta principalmente por jóvenes estudiantes de la isla.