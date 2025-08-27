Lyu Daliang, director del departamento de estadísticas y análisis de la administración, dijo que, en un complejo entorno externo, el comercio exterior de China ha mantenido un crecimiento estable, mientras su estructura continúa optimizándose, con los productos de alta tecnología desempeñando un papel cada vez más clave en la expansión general.

El comercio de productos de alta tecnología, incluidos equipos de precisión y vehículos eléctricos, alcanzó 5,1 billones de yuanes entre enero y julio, un incremento de 8,4% interanual, y contribuyó con 45,4% al crecimiento total del comercio exterior en ese período.

“Desde comienzos del año, las empresas privadas han respondido activamente a los cambios y continúan siendo una fuerza estabilizadora del comercio exterior de China”, afirmó Lyu.

En concreto, el valor del comercio exterior de las compañías privadas chinas ascendió a 14,68 billones de yuanes en los últimos siete meses, un aumento de 7,4% interanual, lo que representa el 57,1% del total nacional, con un incremento de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

Chen Bin, subdirector del comité de expertos de la Federación de la Industria de Maquinaria de China, con sede en Beijing, señaló que estas tendencias “no solo han sentado una base sólida para que el comercio exterior de China mantenga un crecimiento estable en la segunda mitad, sino que también reflejan un reajuste estructural más profundo”.

Impulsadas por la modernización industrial y el rápido crecimiento de la economía digital, están surgiendo nuevas oportunidades en sectores como el almacenamiento de energía, la robótica industrial y las herramientas de manufactura habilitadas por inteligencia artificial, añadió Chen, destacando que estos sectores se están consolidando como nuevos motores del crecimiento comercial.

Zhou Mi, investigador de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica de China en Beijing, señaló que, por el lado de la demanda, la amplia presencia global de los productos chinos y el compromiso sostenido con el libre comercio son factores clave que respaldan la competitividad del comercio exterior del país.

Zhao Ping, directora de la academia del Consejo para el Fomento del Comercio Internacional de China en Beijing, indicó que el crecimiento proyectado del comercio exterior en la segunda mitad del año brindará un apoyo vital a la estabilidad y expansión general de la economía china, reforzando su resiliencia en medio de las incertidumbres globales.

El 7 de agosto, el Ministerio de Hacienda anunció que el Gobierno explorará y ajustará herramientas de política para asegurar que la economía china mantenga una trayectoria estable y positiva, contribuyendo así al desarrollo económico mundial.