El comercio de China, cada vez con más apertura

Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio, señaló en una conferencia de prensa en línea el 9 de diciembre: “China promoverá de forma inflexible la apertura de alto nivel para compartir oportunidades de mercado con el resto del mundo”. El país continuará reduciendo ítems en la lista negativa para la inversión extranjera y fortalecerá los servicios y la protección para las empresas extranjeras y proyectos relacionados, sostuvo Gao. Con un entorno empresarial en constante mejora gobernado por la ley conforme a los estándares internacionales y orientado al mercado, China espera que los inversores extranjeros se beneficien de los dividendos del crecimiento del país, agregó.

Desde que se incorporó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, China ha aumentado considerablemente sus exportaciones. Los analistas señalaron que el país ofrece a los consumidores globales productos económicos y de calidad. Al mismo tiempo, continúa expandiendo y abriendo su mercado local para impulsar el crecimiento de las importaciones y brindar más oportunidades comerciales para empresas extranjeras con o sin presencia en China. Con la promesa de China de continuar con las reformas y la apertura, seguirá haciendo un gran aporte al crecimiento económico mundial, indicaron, especialmente porque las cadenas industriales y de suministro en todo el mundo están experimentando dificultades debido a la pandemia.

Tu Xinquan, decano del Instituto de Estudios de la OMC de China en la Universidad de Economía y Negocios Internacionales en Beijing, señaló: “China se ha beneficiado de su adhesión a la OMC, pero lo que es más importante, al unirse al sistema de comercio multilateral, ha aumentado la eficiencia operativa de la economía mundial y mejorado el uso de los recursos globales, haciendo un gran aporte al crecimiento económico internacional”.

La adhesión de China a la OMC le permitió al país incorporar sus propios recursos, incluidos mano de obra, tierra y activos naturales, en la economía global a un nivel mucho más profundo y una escala mucho mayor, acelerando el crecimiento económico del país, manifestó Tu. Gracias a la incorporación de China a la OMC, las economías desarrolladas podrían reasignar y combinar sus recursos de capital con mano de obra y otros recursos de China a fin de reducir los costos de los productos y mejorar la productividad, continuó.

Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, señaló que China se ha posicionado en el centro de numerosas cadenas de valor globales. Estas redes de producción y comercio no solo ofrecieron un salvavidas para muchos países durante la pandemia, sino que también aumentaron la cantidad, calidad y variedad de productos disponibles en todo el mundo, agregó. Okonjo-Iweala hizo estas declaraciones a través de un enlace de video durante una sesión de alto nivel que marcó el vigésimo aniversario de la adhesión de China a la OMC, celebrada en ocasión de la IV Exposición Internacional de Importaciones de China y el Foro Económico Internacional de Hongqiao en Shanghai el mes pasado.

China se incorporó oficialmente a la OMC el 11 de diciembre de 2001, convirtiéndose en el miembro 143 del organismo comercial. Durante los últimos 20 años, China se ha esforzado por alinearse con las normas de la OMC, cumplirlas y abrir su mercado. Redujo su tasa arancelaria general del 15,3 % al 7,4 % durante este período; su compromiso de adhesión fue del 9,8 %. El nivel arancelario actual es más bajo que el de todos los miembros en desarrollo de la OMC y cercano al de los miembros desarrollados de la organización, según informó el Ministerio de Comercio.

China, que era la sexta economía más grande del mundo cuando se unió a la OMC, se ha convertido en la segunda más importante. También es un socio comercial importante para más de 120 países y regiones, y el comercio total de bienes se disparó a u$s 4,65 billones el año pasado, frente a u$s 509.800 millones en 2001, según muestran los datos oficiales de aduana. Además, el país abrió unos 120 subsectores en la industria de servicios, en comparación con su promesa de adhesión de abrir 100, según el Ministerio de Comercio.

Yi Xiaozhun, ex subdirector general de la OMC, elogió el aporte de China a la economía mundial mediante la expansión de las importaciones. Durante los últimos 20 años, China ha pasado del sexto lugar en el mundo al primero en el comercio de bienes y del undécimo al segundo lugar en el comercio de servicios. También se ha convertido en el mayor exportador y el segundo mayor importador del mundo. Yi, quien también es un ex viceministro de Comercio, sostuvo: “Las importaciones de mercancías a China aumentaron a u$s 2,06 billones el año pasado, frente a u$s 244.000 millones en 2001. Este es un aporte significativo a la economía mundial, y también a menudo pasado por alto. China es uno de los pocos países en desarrollo importantes que se ha comprometido a otorgar un trato libre de aranceles para hasta el 97 % de los productos fabricados por los países menos desarrollados”.

Li Xingqian, director general del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, señaló: “China fue el segundo mayor importador del mundo durante 12 años consecutivos. China representó el 11,5 % de las importaciones mundiales el año pasado, y la cifra aumentó al 12 % durante el primer semestre de este año. Durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), China hará aún más énfasis en la expansión de las importaciones para beneficiar a nuestros socios comerciales, y también compartirá oportunidades de desarrollo con el resto del mundo”.

La expansión de las importaciones del país ha creado más oportunidades comerciales para el resto del mundo, y la Exposición Internacional de Importaciones de China, que se celebra en Shanghai cada año desde 2018, es una muestra de ello. El área total de exhibición alcanzó los 366.000 metros cuadrados este año, con operaciones tentativas por un valor total de u$s 70.720 millones.

Allan Gabor, presidente de Merck China y director gerente de Merck Electronics China, señaló que las empresas extranjeras se han beneficiado enormemente del aumento económico del país y que aproximadamente el 98 % de las 500 empresas principales del mundo han invertido en la nación.