El alza del 5% en el PBI muestra una base sólida

El PBI anual del país alcanzó los 140,19 billones de yuanes

El PBI anual del país alcanzó los 140,19 billones de yuanes (u$s 20,13 billones) en 2025, según el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). En el cuarto trimestre de 2025, la economía china creció un 4,5% interanual, tras un crecimiento del 4,8% en el tercer trimestre.

Kang Yi, director del BNE, afirmó que los últimos indicadores demostraron plenamente el avance constante de la economía china, su resiliencia bajo presión y su vitalidad en el camino hacia un desarrollo de mayor calidad y basado en la innovación.

“La contribución promedio anual de China al crecimiento económico mundial se ubicó en torno al 30% durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025). Con un sistema industrial completo, China desempeñó un papel estabilizador en las cadenas de suministro globales e inyectó una estabilidad muy necesaria en una economía mundial atravesada por turbulencias y transformaciones”, señaló.

Guan Tao, economista jefe global de BOCI China, dijo que la economía china entregó resultados “duramente logrados” el año pasado, con avances en desarrollos tecnológicos y nuevos fenómenos de consumo, lo que sentó las bases para que el objetivo de crecimiento del PBI en 2026 se ubique posiblemente entre el 4,5% y el 5%.

“En 2025, cuando se hablaba de China, temas como DeepSeek, Ne Zha 2, los robots humanoides de Unitree, la expansión internacional de productos farmacéuticos innovadores y la Superliga de Fútbol de Jiangsu mostraban que la economía china estaba llena de puntos destacados, tanto en la recuperación del consumo como en la innovación tecnológica”, afirmó Guan.