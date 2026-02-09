La economía de China mostró una fuerte resiliencia en 2025, con un crecimiento que se mantuvo firme pese al aumento de las presiones externas y a los ajustes estructurales internos, mientras comienzan a tomar forma nuevos motores de crecimiento que respaldan una expansión sostenible en adelante, señalaron funcionarios y expertos.
El alza del 5% en el PBI muestra una base sólida
La fuerte resiliencia se destaca mientras China avanza hacia un desarrollo impulsado por la innovación
Datos oficiales difundidos el 19 de enero indicaron que el producto bruto interno (PBI) de China creció un 5% el año pasado, cumpliendo la meta anual de alrededor del 5%. Ese desempeño, duramente logrado en un contexto de mayores presiones arancelarias, sentó una base sólida para un inicio estable del crecimiento económico en 2026 y reforzó la confianza en que la segunda economía más grande del mundo se mantiene en una trayectoria estable.
A medida que China ingresa en el primer año del XV Plan Quinquenal (2026-2030), economistas señalaron que las autoridades avanzan con un apoyo fiscal adelantado para impulsar la demanda interna, junto con una postura monetaria moderadamente acomodaticia destinada a elevar los precios y aliviar los costos de financiamiento.
El PBI anual del país alcanzó los 140,19 billones de yuanes
El PBI anual del país alcanzó los 140,19 billones de yuanes (u$s 20,13 billones) en 2025, según el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). En el cuarto trimestre de 2025, la economía china creció un 4,5% interanual, tras un crecimiento del 4,8% en el tercer trimestre.
Kang Yi, director del BNE, afirmó que los últimos indicadores demostraron plenamente el avance constante de la economía china, su resiliencia bajo presión y su vitalidad en el camino hacia un desarrollo de mayor calidad y basado en la innovación.
“La contribución promedio anual de China al crecimiento económico mundial se ubicó en torno al 30% durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025). Con un sistema industrial completo, China desempeñó un papel estabilizador en las cadenas de suministro globales e inyectó una estabilidad muy necesaria en una economía mundial atravesada por turbulencias y transformaciones”, señaló.
Guan Tao, economista jefe global de BOCI China, dijo que la economía china entregó resultados “duramente logrados” el año pasado, con avances en desarrollos tecnológicos y nuevos fenómenos de consumo, lo que sentó las bases para que el objetivo de crecimiento del PBI en 2026 se ubique posiblemente entre el 4,5% y el 5%.
“En 2025, cuando se hablaba de China, temas como DeepSeek, Ne Zha 2, los robots humanoides de Unitree, la expansión internacional de productos farmacéuticos innovadores y la Superliga de Fútbol de Jiangsu mostraban que la economía china estaba llena de puntos destacados, tanto en la recuperación del consumo como en la innovación tecnológica”, afirmó Guan.
Por OUYANG SHIJIA, ZHOU LANXU y WANG KEJU.