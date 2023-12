Eco Hogares contra el cambio climático

En China, el sector de la construcción representó casi el 51 % de las emisiones de carbono en todo el país, según un informe de la Asociación de Eficiencia Energética de la Construcción de China en 2021.

Ese mismo año, el Consejo de Estado publicó un plan de acción centrado en alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030, y en que todos los edificios urbanos a construir cumplan con las normas revisadas de construcción sustentable para 2025.

Ren Jun, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Tianjin y ex arquitecto en jefe de Tenio Architecture and Engineering Co en Tianjin, diseñó la primera casa de consumo casi nulo en China en diciembre de 2019. “Si todos los edificios en China logran un consumo de energía casi nulo, y mucho menos un consumo de energía nulo, entonces se podría reducir en un 60 % las emisiones de carbono en el sector de la construcción, que actualmente ascienden a 5.000 millones de toneladas al año. Esta es una meta relativamente objetiva y tendría un impacto en emisiones globales de carbono a nivel nacional”, añadió.

La casa de consumo casi nulo diseñada por Ren, situada en la aldea de Banbidian en el distrito de Daxing, en el sur de Beijing, ganó el Premio Internacional de Diseño en los Estados Unidos en enero del año pasado.

Diseñar un edificio que consuma poca energía no es tarea fácil. Se requiere tecnología sofisticada y una construcción cuidadosa, pero los costos de materiales y mantenimiento son altos.

La casa de consumo casi nulo diseñada por Ren presenta ladrillos rojos en el exterior, junto con una sala lateral separada construida con madera. La temperatura en esta sala se mantiene a 20 ºC durante todo el año, incluso en los duros inviernos del norte de China.

Esto es posible gracias a la estructura de toda la propiedad, que cuenta con tres gruesas capas de aislamiento, un techo resistente al viento y cimientos aislados.

La propiedad de 400 metros cuadrados se divide en cinco áreas: un “jardín solar” en el patio delantero, un salón central, un patio de agua, una zona esponja y una habitación trasera.

La claraboya en el techo del salón central proporciona iluminación y ventilación interior, así como almacenamiento térmico además del que ofrecen las paredes exteriores engrosadas y las ventanas Passivhaus, que también ayudan a retener el calor.

Estas características permiten mantener una temperatura estándar en la casa de 20 ºC en invierno y de 26 ºC en verano.

La sala lateral, a diferencia del resto de la propiedad, está hecha de módulos prefabricados que fueron construidos y decorados en una fábrica en Tianjin, antes de ser ensamblados en el lugar. Los módulos también constan de salón, cocina y dormitorio con baño en suite.

Las salas modulares permitieron completar más del 90 % del proyecto en la fábrica, ahorrando un 50 % del tiempo de fabricación, reduciendo el desperdicio de material en un 25 % y el consumo de energía durante la construcción en un 55 %.

Las tejas fotovoltaicas montadas en el tejado necesitan una limpieza periódica. La caída de hojas en otoño, así como los excrementos de pájaros, pueden reducir la eficiencia de generación de las tejas.

Ren señaló que las tejas instaladas en la propiedad generan 7.000 kW de energía al año. Como la casa consume alrededor de 11.000 kilovatios-hora de electricidad al año, más del 60 % de su energía proviene de energía solar. “Nos llevó alrededor de medio año diseñar la casa y menos de tres meses montarla”, añadió.

El diseño de la propiedad es energéticamente eficiente y la mayoría de la decoración interior está hecha de materiales reciclados. El patio de agua forma un pequeño depósito para recoger y filtrar el agua de lluvia, con la base pavimentada con azulejos de propiedades más antiguas.

Un jardín sin emisiones de carbono en el patio trasero se utiliza para reciclaje y ventanas de madera desmanteladas como decoración. Ladrillos de barro rotos y tejas trituradas colocados en jaulas de acero actúan como tabiques, y viejas cajas de computadoras se han transformado en cajas para guardar equipos.

“En este momento, desde una perspectiva puramente técnica, creo que es factible tratar de promover la construcción de casas energéticamente eficientes”, afirmó Ren.