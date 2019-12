Ma Zhiming, artista de xiangsheng.

Parece que Ma Zhiming nació con el xiangsheng en sus venas. “Era tan natural para mí que era casi como respirar”, sostuvo Ma, de 74 años, cuyo padre fue Ma Sanli (1914-2003), uno de los exponentes más famosos de este tipo de arte, una forma tradicional de comedia. El xiangsheng es conocido generalmente como “crosstalk” (una especie de diálogo, con chistes).

Tal vez de manera predecible, una de las cosas que a Ma Zhiming le gustaba

hacer después de la escuela era mirar funciones de xiangsheng. “En casa veía cómo los miembros de mi familia escribían guiones y ensayaban para sus presentaciones.

Ma Jun (derecha) y Sheng Wei presentan en el reality show "Para Reír a Carcajadas".



En el teatro, los seguía desde los camarines hasta el escenario”.

Ma Sanli se retiró cuando tenía 87 años y dos años después murió de cáncer. El abuelo de Ma Zhiming, Ma Delu, fue considerado uno de los ocho maestros distinguidos del xiangsheng de su generación. El vínculo de la familia de Ma con el xiangsheng se remonta a la dinastía Qing (1644-1911).

El xiangsheng se llevó al escenario por primera vez en Beijing en 1862, cuando comenzaron a surgir los artistas y a atraer al público en el área Tianqiao de la capital. Tianqiao era un lugar donde se reunían artistas callejeros para realizar una variedad de espectáculos, como acrobacia, Ópera de Pekín y pingshu, una manifestación artística tradicional de narración de China.



En las funciones de xiangsheng hay generalmente dos artistas vestidos con

túnicas largas tradicionales que se paran detrás de una mesa de madera y realizan todo tipo de chistes ingeniosos. También pueden ser monólogos, tríos o grupos de más personas. La temática principal de estas charlas de humor ronda en torno a la familia, incluyendo las cuestiones familiares problemáticas. El repertorio del arte de xiangsheng es amplio, incluyendo alusiones, insinuaciones, juegos de palabras, canciones, trabalenguas y varias raciones de fantasía.



Beijing y Tianjin han sido los dos núcleos más importantes para el xiangsheng, siendo la capital el lugar donde nacieron grandes exponentes como Hou Baolin (1917-93) y Tianjin, la cuna de expertos como Ma Sanli.

En cuanto a Ma Zhiming, a pesar de su amor por el xiangsheng, sus sueños

tomaron otro camino: la Ópera de Pekín, otro tipo de arte escénico que comenzó a estudiar en Tianjin en 1957, a los 12 años. Esa decisión de alejarse del xiangsheng se debió a que su padre, que tenía otros siete hijos, no quería formar a ninguno de ellos para que se convirtieran en artistas de xiangsheng, ya que casi siempre estos actores eran de orígenes muy humildes y él quería algo mejor para sus descendientes.



Igual que la Ópera de Pekín, la formación para el xiangsheng es altamente

disciplinada y severa. Los comediantes jóvenes estudiaban bajo la dirección de un experto de xiangsheng por lo menos tres años y actuaban con la profesora para ganar experiencia en el dominio de las técnicas sobre el escenario y la comunicación con el público antes de aventurarse por sí mismos. Las habilidades básicas del xiangsheng incluyen shuo (hablar), xue (imitar), dou (hacer chistes) y chang (cantar).



Cinco años después de que Ma Zhiming comenzara con la Ópera de Pekín, una de sus profesoras le comunicó que no había forma de que alguna vez se convirtiera en un artista destacado, simplemente porque su voz no era lo suficientemente buena. “¿Por qué no aprendes xiangsheng de tu padre?”, le preguntó la profesora.



“Con la experiencia de Ma Sanli seguramente tendrás muchas posibilidades”. A lo que Ma Zhiming respondió: “Me encanta el xiangsheng, pero mi padre no me enseñó nada sobre eso. Quería que sus hijos fueran independientes y pudieran trabajar por su cuenta. Tomé lo que sabía del xiangsheng solo observando e imitando a los que lo hacían”.



Luego de reconocer la pasión que su hijo obviamente sentía por el xiangsheng y su habilidad para retener y recitar líneas complicadas, Ma Sanli estuvo de acuerdo y lo dejó trabajar en la Compañía Teatral de Folklore Tradicional de Tianjin, el hogar de muchos artistas destacados. Así, Ma Zhiming se convertiría en aprendiz de Zhu Kuoquan, que había enseñado a Hou Baolin. Poco tiempo después, a la edad de 17

años, Ma Zhiming haría su debut en el escenario como artista de xiangsheng.

“La comedia es muy dura”, señaló Ma Zhiming. “En el xiangsheng, solo hay dos artistas en el escenario tratando de que todos se rían con su diálogo. He sentido todo tipo de risas en el público, como carcajadas, risas ahogadas y alguna risotada ocasional, que cada uno de los artistas interpreta claramente de forma distinta”.



En 2017, Ma Zhiming celebró su 60º aniversario como artista de xiangsheng y luego se retiró de escena. Hizo una aparición extraña en un reality show producido por la Televisión Satelital de Tianjin, titulado “Para Reír a Carcajadas”, que cuenta la historia del xiangsheng y motiva a los comediantes jóvenes de esta manifestación artística.



El productor, Liu Yang, señaló que durante la primera temporada del show se rindió homenaje a los maestros del xiangsheng más antiguos y la segunda, que seestrenó el 6 de octubre, se enfocó en los artistas jóvenes. “Pasamos más de un año buscando comediantes del xiangsheng que actuaban en casas de té y clubes de todo el país”, señaló Liu. “Todos tienen menos de 40 años y los más jóvenes poco más de 20. Estamos muy interesados en mostrar lo emocionante que es esta forma de arte tradicional”.



“El xiangsheng es una manifestación escénica contemporánea y prestamos

mucha atención para crear un nuevo staff e inyectar elementos nuevos en las obras tradicionales”, expresó Sheng Wei, que actuó en el show junto a su compañero Ma Jun. “La gente moderna está siempre bajo mucha presión y necesita relajarse. De todas las formas de entretenimiento, el xiangsheng es antigua pero en constante evolución. Cualquier cosa que uno vea podría servir de inspiración”.